近年、国際政治や世界経済の文脈において「経済安全保障」という言葉が急速に重要性を増している。その中核的なキーワードとして浮上しているのが「デリスキング（リスク低減）」である。

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これは、特定の国や地域への過度な経済的依存を減らし、地政学的な対立や予期せぬサプライチェーンの断絶が自国の経済や国民生活に及ぼす影響を最小限に抑えようとする戦略的アプローチを指す。

従来のグローバル化が推し進めてきた効率性の追求から、安全性の確保へとかじを切る世界的な潮流を象徴する概念である。

デリスキングを理解する上で重要なのは、かつて議論された「デカップリング（経済分断）」との違いである。デカップリングが冷戦期のように対立する陣営間で経済関係を完全に切り離すことを意味するのに対し、デリスキングは関係を全面的に断絶するわけではない。

安全保障上、極めて重要な機微技術や戦略物資の分野においては厳格な管理を行う一方で、一般的な消費財や環境ビジネスなど、安全保障に直接関わらない分野では従来の貿易や投資関係を維持するという、現実的かつ選択的なアプローチである。

この概念が台頭した背景には、複合的な要因が存在する。一つは、半導体や重要鉱物といった現代の産業に不可欠な物資のサプライチェーンが、特定の国に一極集中していることへの危機感である。

ひとたび地域的な紛争や災害、あるいは政治的な意図による輸出規制が発生すれば、世界規模で自動車や電子機器の生産が停滞し、経済全体がまひする恐れがある。さらに、人工知能や量子技術といった最先端技術が軍事転用されるリスクも高まっており、技術流出を防ぐ枠組みの再構築が急務となった。

デリスキングには多大な困難も伴う

各国は現在、このデリスキングの具体化に向けて様々な政策を講じている。主要先進国は、先端半導体の製造拠点を自国内や同盟国・友好国へ誘致するための巨額の補助金を投入している。

また、供給元を多角化する「フレンド・ショアリング」と呼ばれる取り組みも進められており、価値観を共有する国々との間で強靱（きょうじん）なサプライチェーンを構築する動きが活発化している。これらは、特定の供給元への依存度を薄めることで、不測の事態における国家のぜい弱性を克服しようとする試みである。

しかし、デリスキングの実行には容易ではない課題も伴う。民間企業にとって、長年かけて最適化してきた安価で効率的なサプライチェーンを見直し、生産拠点を移転したり調達先を変更したりすることは、大幅なコスト増を意味する。

これは最終的に製品価格へ転嫁され、消費者物価の上昇を招くリスクがある。また、どの技術や物資が安全保障上のリスクに該当するのかという線引きは極めてあいまいであり、規制が過度になれば民間の経済活動やイノベーションを阻害しかねない。国家による市場への介入と自由貿易の原則をどのように調和させるかは、いまだ解決されていない難題である。

経済安全保障におけるデリスキングは、対立ではなく自衛と安定を目指す手段として定着しつつある。世界が完全に分断される破局を避けつつ、相互依存が生み出すリスクをいかにコントロールするかという、極めて繊細なかじ取りが各国政府や企業に求められている。

効率性と安全性の新たな均衡点を模索するこの取り組みは、今後の国際経済秩序を形作る決定的な要素となる。

文/和田大樹 内外タイムス