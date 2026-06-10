俳優綱啓永（27）が10日、都内で映画「口に関するアンケート」（清水崇監督、7月3日公開）の“口プレミア”に登壇した。

スマートフォンよりも小さなサイズで話題となった、ホラー作家・背筋氏の人気小説が原作。心霊スポットの墓地に肝だめしに向かった大学生のうちの1人が姿を消し、真相を知った者に災いが起こる。

綱は主人公・翔太（板垣李光人）の幼なじみで、一緒に肝試しに参加した竜也を演じた。「ホラー苦手なんですけど、この作品は怖さはありつつも、ちゃんと楽しんでいただける作品になっています」とあいさつした。

映画のテーマでもある「口は災いのもと」についてのトークでは、言って後悔した言葉として「また明日」を挙げた。「僕ESFPなんですけど」と、ネット上の性格診断で計画を立てるのが苦手なタイプに部類されると吐露。「予定を立てていても、今日ちょっと…ってなることがすっごいあるんですよ。友達に会うよりもアニメ見ることを優先しちゃう瞬間があるんですよ。来てくれるんだと思わせて行かないのはよくないなと思って。最近は『行けたら行くわ』とか『ワンチャン』とか、そういう言葉で収めてる」と明かした。