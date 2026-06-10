8人組女性アイドルグループ、log you（ログユー）が10日、東京・渋谷のライブハウス「Spotify O−EAST」で初のワンマンライブを開催した。

約800人のファンに「ろぐいん・ろぐゆー！」や26日に発売する新曲「ナツコイ」など計13曲を全力で披露してメモリアルステージを飾った。

log youはアイドルプロジェクト「PEAK SPOT」から生まれた3つ目のグループ。グループ名は「あなた（you）との毎日を記録（log）する」「みんなと一緒に歩んでいく」との思いを込め、昨年11月にデビューした。

◆メンバープロフィル

▼久保怜音（くぼ・さとね、22）2003年（平15）11月20日生まれ。神奈川県出身。158センチ。赤色。元AKB48。

▼小浜菜摘（こはま・なつみ、21）2005年（平17）2月12日生まれ。神奈川県出身。160センチ。ピンク。元Flutter ♭。

▼福本（ふくもと）れみ（25）2001年（平13）4月26日生まれ。東京都出身。164センチ。黄色。元韓国グループ、Cherry Bullet。

▼竹内月音（たけうち・つきね、22）2003年（平15）11月19日生まれ。石川県出身。150センチ。水色。元ナナランド。

▼山下（やました）うみ（28）1997年（平9）11月5日生まれ。山梨県出身。156センチ。オレンジ色。元NARLOW。

▼松本玲奈（まつもと・れな、23）2002年（平14）10月5日生まれ。大阪府出身。157センチ。紫色。元My Dear Darlin，。

▼井出叶（いで・かなう、21）2004年（平16）11月2日生まれ。静岡県出身。149センチ。ミントグリーン。元STU48。

▼月代来実（つきしろ・くるみ、24）2001年（平13）8月9日生まれ。埼玉県出身。158センチ。青色。元KAWAII LAB．MATES。