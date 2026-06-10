ドワンゴとインクストゥエンターが主催するボカロ楽曲の音楽イベント『Unmute vol.1 Powered by ボカコレ』のチケット二次先行販売が、6月5日18時より開始された。あわせて追加出演者として、水野あつ、higma、平田義久の3組の参加が発表された。

本イベントは、普段は画面越しに聴かれているボカロPたちの音楽を、生の音圧で体感することをコンセプトとした音楽イベント。イベント名の「Unmute（アンミュート）」には、オンラインで親しまれてきた音楽をミュート解除するようにライブ会場で鳴り響かせるという思いが込められている。

記念すべき第1回となる今回は、バンドセットとしてエイハブ、Guiano、和田たけあき、水野あつが、DJとして雨良 Amala、サツキ、大漠波新、吉田夜世、higma、平田義久が出演。ボカロ楽曲を中心に、バンド演奏とDJパフォーマンスが交互に繰り広げられるノンストップのステージで、シームレスな音楽体験を届けるという。

開催日は8月2日。開場は14時30分、開演は15時30分を予定している。チケットの二次先行販売は、6月5日18時より6月21日23時59分まで、イープラスにて受付が行われる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）