グランド ハイアット 東京は、ポケットモンスター誕生30周年を記念した宿泊プラン「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー」を、6月20日から8月26日までの期間限定で開催する。あわせて、館内レストランおよびペストリーブティックでのコラボメニューを6月20日から8月31日まで提供することが発表された。

【画像あり】ポケモンたちが出迎えるお部屋・コラボメニュー

本プランは「冒険（アドベンチャー）」をテーマに、1日1室限定のスイートルームと、1日8室限定のスタンダードルームの計9部屋をポケモンデザインの客室に変える内容。グリーンや花々を基調とした装飾に加え、『ポケットモンスター 赤・緑』から活躍しているポケモンのアートやデコレーションを客室の随所に配置し、風船で冒険に出るピカチュウをはじめとするポケモンとともに冒険しているかのような空間を演出する。

1日1室限定の「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー スイートステイ」は、広さ120㎡の「チェアマンスイート」を使用する。リビングルームにはくさタイプ、ベッドルームにはほのおタイプ、バスルームにはみずタイプと、空間ごとに異なるテーマで装飾。風船で冒険に出るピカチュウを含む合計30匹のピカチュウのほか、フシギダネ、モンジャラ、ヒトカゲ、ロコン、ゼニガメ、ラプラスなどが客室内に配置される。

スイートステイの宿泊者には、ピカチュウをテーマに“オールイエロー”で仕上げる「そらとぶピカチュウのグルメバーガーセット」のディナーと、「そらとぶピカチュウのパンケーキ」付きアメリカンブレックファストを部屋に届ける。

さらに、オリジナルデザインのパスポートケース、ポロシャツ、帽子、トートバッグ、アウトドアランプ、クッション、フィギュア「てのひらピカチュウ ぽけふわ」、フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメのぬいぐるみが付属する。

価格は1室2名利用時1室400,000円から（税込・サービス料15％および宿泊税別）。

1日8室限定の「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー ステイ」は、ツインルーム（42㎡）での宿泊プラン。枕元の装飾や4つのアート（フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメ、ピカチュウ）、客室入口の大きな鏡にはカビゴンやイーブイがゲストを迎える。

朝食はオールデイ ダイニング「フレンチ キッチン」での朝食ビュッフェに「そらとぶピカチュウのパンケーキ」が付く。オリジナルデザインのパスポートケース、Tシャツ、帽子、トートバッグも付属。

価格は1室2名利用時1室71,500円から（税込・サービス料15％および宿泊税別）。

両プランとも公式Webサイトで予約受付を開始する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）