７回阪神、リプレー検証のリクエストに意義を申し立て藤川監督は退場になり審判団に詰め寄る（撮影・山口登）

写真拡大

　「ソフトバンク６−２阪神」（１０日、みずほペイペイドーム）

　阪神・藤川監督がリクエスト後の判定に抗議し退場となった。

　１点を追う七回、１死一塁から熊谷が盗塁を仕掛けた。二塁の判定はアウト。微妙なタイミングにすかさずベンチはリクエスト。長時間にわたり映像での検証が行われたが判定は覆らなかった。

　この判定に藤川監督が納得いかず、ベンチを飛び出し抗議。リクエスト判定後の異議申し立てになり、退場処分となった。退場後、引きあげる際にはベンチのホワイトボードを叩き、怒りを爆発させた。

　リクエスト判定後の異議申し立ては認められていない。審判からは「ただいま、リプレー検証判定後、藤川監督から異議申し立てを行いました。退場といたします」と説明。監督代行を和田ヘッドコーチが務めることも伝えられた。スタンドの虎党からは大ブーイングが巻き起こった。

　藤川監督の退場は就任後を含めてＮＰＢ初。独立リーグ時代は危険球退場がある。阪神監督としては２０１３年８月２３日・中日戦の和田豊監督以来となった。

　試合は阪神が逆転負けを喫し、首位陥落となった。