「ソフトバンク６−２阪神」（１０日、みずほペイペイドーム）

阪神・藤川監督がリクエスト後の判定に抗議し退場となった。

１点を追う七回、１死一塁から熊谷が盗塁を仕掛けた。二塁の判定はアウト。微妙なタイミングにすかさずベンチはリクエスト。長時間にわたり映像での検証が行われたが判定は覆らなかった。

この判定に藤川監督が納得いかず、ベンチを飛び出し抗議。リクエスト判定後の異議申し立てになり、退場処分となった。退場後、引きあげる際にはベンチのホワイトボードを叩き、怒りを爆発させた。

リクエスト判定後の異議申し立ては認められていない。審判からは「ただいま、リプレー検証判定後、藤川監督から異議申し立てを行いました。退場といたします」と説明。監督代行を和田ヘッドコーチが務めることも伝えられた。スタンドの虎党からは大ブーイングが巻き起こった。

藤川監督の退場は就任後を含めてＮＰＢ初。独立リーグ時代は危険球退場がある。阪神監督としては２０１３年８月２３日・中日戦の和田豊監督以来となった。

試合は阪神が逆転負けを喫し、首位陥落となった。