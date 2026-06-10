みずみずしいボディになろ♡ 顔面級にうるおい補給できる「最新保湿ケア」3選

この夏、肌見せをもっと楽しむためにケアすべきポイントって？そこで今回は、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣をお手本に、すべすべ＆つるんをめざす「保湿ケア」アイテムを3つご紹介します。ひじ、ひざ、かかとなど、見すごしていたパーツの露出も増える季節こそしっかりケアしよう♡

触れたくなる...ふわもち感で沼 パッと見で映えることも大事だけど、沼らせるにはもっと近づきたいと思わせる要素も欠かせない！やわらかく丸みのある女のコらしいボディを引き立てる“ふわもち”な質感までメイクしよ。 セットアップ 4,796円／RAVIJOUR（ラヴィジュール ルミネエスト新宿店）キャップ 4,400円／フリークス ストア（フリークス ストア渋谷）ネックレス 17,600円／les bon bon（フーブス）ソックス 1,490円／Gap

顔面級保湿 水分たっぷりでもちっ♡ 汚れや角質をオフしたあとのお肌には、これでもか！というくらいのうるおい補給を。顔用に匹敵するくらいの保湿力を誇る最新コスメで、みずみずしく弾むようなボディになろ♡

Item 【MARY QUANT】エッセンシャルズ ボディ ジェル アイスジャスミン 180g 肌をクールダウンしながらうるおい補給し、みずみずしいクリアな肌へ。 エッセンシャルズ ボディ ジェル アイスジャスミン 180g 3,630円／マリークワント コスメチックス（限定）

Item 【コスメキッチン】eume カームベラCジェル 155g 紫外線を浴びてしまった肌を保護し、みずみずしくうるおしながら健やかな状態に導くアフターサンジェル。 eume カームベラCジェル 155g 2,979円／コスメキッチン

Item 【FAS】FAS ザ ドレープ ボディミルク YŪGIRI 250mL うるおい、透明感、マイルドピーリングをかなえる独自の美容成分がたっぷり。これ1本でボディの魅力をブースト！ FAS ザ ドレープ ボディミルク YŪGIRI 250mL 6,930円／シロク 撮影／tAiki（モデル）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／櫻井優衣（本誌専属）取材・文／政年美代子

Ray編集部 エディター 佐々木麗

櫻井優衣