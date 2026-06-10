【漢字クイズ】「向日葵」はなんて読む？夏に咲く黄色い花といえば…？
普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「向日葵」はなんて読む？
「向日葵」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、ひらがな4文字の言葉です！
いったい、「向日葵」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「ひまわり」でした！
向日葵とは、北アメリカ原産のキク科の植物のこと。
「ひまわり」という名前のように、向日葵の花は太陽の動きにあわせて回るといわれていますが、実際にはあまり動かないのだそう。
ちなみに、日本にひまわりが伝わってきたのは1660年代後半頃で、北アメリカからヨーロッパ、さらに中国に伝わったものが、日本にやってきたといわれていますよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』
・『花キューピット』
ライター Ray WEB編集部