【漢字クイズ】「向日葵」はなんて読む？夏に咲く黄色い花といえば…？

普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「向日葵」はなんて読む？ 「向日葵」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、ひらがな4文字の言葉です！ いったい、「向日葵」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「ひまわり」でした！ 向日葵とは、北アメリカ原産のキク科の植物のこと。 「ひまわり」という名前のように、向日葵の花は太陽の動きにあわせて回るといわれていますが、実際にはあまり動かないのだそう。 ちなみに、日本にひまわりが伝わってきたのは1660年代後半頃で、北アメリカからヨーロッパ、さらに中国に伝わったものが、日本にやってきたといわれていますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』

・『花キューピット』

ライター Ray WEB編集部