◆第７２回東京ダービー・Ｊｐｎ１（６月１０日、大井競馬場・ダート２０００メートル、重）

３歳ダートクラシックの第２戦は１６頭（ＪＲＡ４頭、南関東９頭、他地区３頭）によって争われ、戸崎圭太騎手が騎乗する２番人気のＪＲＡ所属馬、フィンガー（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ガンランナー）が逃げ切って、羽田盃・Ｊｐｎ１に続いて勝利し２冠を達成した。勝ちタイムは２分４秒４。

ブルーバードカップ・Ｊｐｎ３で重賞初勝利を挙げると、復帰戦の京浜盃・Ｊｐｎ２は２着。その雪辱を果たした羽田盃・Ｊｐｎ１を制して挑んだ大一番を制覇。昨年のナチュラルライズに続く２冠達成となった。

２着は１番人気でシルバーレシオ（岩田望来騎手）、３着は４番人気でリアライズグリント（坂井瑠星騎手）だった。

戸崎圭太騎手（フィンガー＝１着）「ありがとうございます。先生とも話をして、この馬の良さを引き出すのにはタフな競馬がいいなと思っていったので、ハナにいくのは強気で行こうと思っていました。馬を信じて、この馬のリズムでということを考えて乗りました。予定通り、タフさを生かすレースはできたのかなと思います。前走もそうですが、早々と手応えは悪くなるんですが、そこからのしぶとさがこの馬の持ち味かなと思っています。今後も大きなところを目指して、３冠もあると思います。僕の出身の大井競馬場で東京ダービーを勝つことができて、とても感慨深く思っています」

田中博康調教師「先行勢が多いなかで、スローになったらこの子の持ち味であるスタミナが生かせないと思っていた。前走は４コーナーからのまれそうになっていたが、その時より手応えは良かったので、前回よりハラハラはしなかった。この後はひと息入れることにはなると思うが、間隔を空けていいタイプでもないので考えたい。選択肢は３冠最終戦はもちろん、海外にも広がった」