【ラグビー】「レニーＨＣが残してくれた財産」 リーグワン初制覇の神戸は名将の意思を受け継ぎ来年以降も震災追悼行事に全員参加へ
ラグビー・リーグワン初制覇を果たし、トップリーグを含めると７季ぶりの日本一に輝いた神戸が１０日、神戸市内のクラブハウスで２０２５―２６シーズンの総括会見を開き、今季限りで退任するデイブ・レニー・ヘッドコーチ（ＨＣ）らが出席した。
レニー氏はチームを指揮する際の信念として、これまで「特に大事にしているのは人や街とのコネクション。自分たちが誰のために、何のためにプレーするかを知らないといけない」と語ってきた。１９９５年に起きた阪神・淡路大震災は「目を背けるべきでない出来事」とし、就任１季目の２４年は神戸市内で毎年１月１７日に行われる追悼行事「阪神淡路大震災１・１７のつどい」に個人的に初訪問。翌２５年から選手、スタッフ全員が参加するようになった。
弘津英司チームディレクターは「レニーＨＣが残してくれた財産として継続していきたい」と意思を受け継ぎ、来年以降もクラブとして参加したい考えを明かした。
レニー氏は１３日に開催される「スティールメイツ感謝祭２０２５―２６」を終えると母国ニュージーランドに戻り、代表チーム「オールブラックス」ＨＣとしての仕事を本格化させる。