ラグビー・リーグワン初制覇を果たし、トップリーグを含めると７季ぶりの日本一に輝いた神戸が１０日、神戸市内のクラブハウスで２０２５―２６シーズンの総括会見を開き、今季限りで退任するデイブ・レニー・ヘッドコーチ（ＨＣ）らが出席した。

レニー氏はチームを指揮する際の信念として、これまで「特に大事にしているのは人や街とのコネクション。自分たちが誰のために、何のためにプレーするかを知らないといけない」と語ってきた。１９９５年に起きた阪神・淡路大震災は「目を背けるべきでない出来事」とし、就任１季目の２４年は神戸市内で毎年１月１７日に行われる追悼行事「阪神淡路大震災１・１７のつどい」に個人的に初訪問。翌２５年から選手、スタッフ全員が参加するようになった。

弘津英司チームディレクターは「レニーＨＣが残してくれた財産として継続していきたい」と意思を受け継ぎ、来年以降もクラブとして参加したい考えを明かした。

レニー氏は１３日に開催される「スティールメイツ感謝祭２０２５―２６」を終えると母国ニュージーランドに戻り、代表チーム「オールブラックス」ＨＣとしての仕事を本格化させる。