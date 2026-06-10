◇スポーツ報知北中米Ｗ杯取材班▽ナッシュビル（米テネシー州）９日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人▽カンザスシティー（米ミズーリ州）９日＝ペン・岡島智哉、カメラ・今成良輔

サッカーのＷ杯北中米大会は１１日（日本時間１２日未明）に開幕する。ベース合宿地の米テネシー州ナッシュビルで調整中の日本代表は９日、全体練習はオフ。その中で左脚の違和感で別メニュー調整が続いていた主将のＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝が休日を返上し約３時間、練習した。ピッチでスパイクを履き、初めてボール回しの練習を実施。１次リーグ初戦、１４日（同１５日早朝、ダラス）の出場可否が注目される中、リハビリからトレーニングに移行する行動を見せた。

休日返上で５日後のオランダ戦に間に合わせようと、必死で調整に努めた。遠藤は、リハビリ中のＭＦ南野拓実（３１）＝モナコ＝とともに午前１０時半頃に練習施設入り。ピッチに出てスパイクを履き、長谷部誠コーチ、中村俊輔コーチ、前田遼一コーチらと接触なしの１対３、１対４のボール回しなどを行い、順調な調整ぶりを見せた。約３時間の滞在で、チームバスに乗り込み、施設を後にした。前日８日にナッシュビルでの公開練習では全体練習に参加し、リフティングなど軽めのメニューを行ったが、スパイクを履いてボール回しする練習は、前週のリハビリ段階からトレーニング段階に移行したと言え、確実な前進ぶりが伺えた。

左足首負傷から約３か月半ぶりに５月３１日のアイスランド戦で復帰。手術後初の実戦で前半の４５分間プレーしたが、左脚に違和感を抱えて交代した。３日から事前合宿地でのメキシコ・モンテレイで行った練習では別メニュー調整が続いた。当地で７日のＵ―１９日本代表との練習試合にも出場しなかったが、森保監督は「ドクターからの報告では、開幕戦でプレーできると聞いています」と説明し、１４日のオランダ戦には間に合うとの見方を示していた。

チームは１０日からナッシュビルで直前調整し、１２日の練習後に初戦の地・ダラスへ移動する。１３日の公式練習を含め、残る練習は４日。この期間で、部分合流から対人プレーがＯＫとなる完全合流の２ステップに向け、さらに強度を上げた中でのプレーが求められる。森保監督の起用基準の１つに、試合２日前の合同練習でのフルメニュー消化がある。つまり、試合２日前の１２日午前１０時開始の練習で実施していればオランダ戦出場のゴーサインを出せることになる。

ボランチはＭＦ佐野海舟、鎌田大地、田中碧がおり、ＤＦ瀬古歩夢も緊急時を見据えて同位置でテスト済み。とはいえ、ビッグクラブでの実績、リーダーシップを誇る遠藤の存在は１次リーグ同組内で、過去１分け２敗で唯一勝ったことがない強豪・オランダ撃破には不可欠な要素だ。

遠藤は前回カタールＷ杯では、所属クラブでの脳しんとうから約２週間ぶりの復帰戦となった初戦ドイツ戦に間に合い、逆転勝利した経験もある。壮行試合での再離脱から別メニュー調整を経て、状態が心配された遠藤は徐々に負荷を強め、懸命に復帰へのステップを踏んでいく。（岩原 正幸）

◆遠藤航の負傷経過

▽２月１１日 サンダーランド戦で左足首付近を痛めて負傷退場

▽同２８日 左足首付近の手術を受け、既にリハビリを実施、森保監督は「予定としては、Ｗ杯に間に合う」と明かす

▽４月２４日 所属リバプールのスロット監督が実戦復帰の可能性を示唆

▽５月１５日 自身３度目のＷ杯日本代表に選出

▽同２４日 ブレントフォード戦でベンチ入り

▽同３１日 アイスランドとの日本代表の壮行試合で先発復帰し、前半４５分間だけプレー

▽６月８日 米ナッシュビルで全体練習に参加し別メニューで調整