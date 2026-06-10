江西省萍郷市の昭萍書局緑茵広場分館で読書を楽しむ市民。（資料写真、南昌＝新華社配信）

【新華社南昌6月10日】中国江西省南昌市の地下鉄3号線青山路口駅は、早朝から多くの人が行き交っているが、ざわざわとした構内の一角に、ひときわ静けさに包まれた場所がある。孺子書房地下鉄分館は市内で初めて地下鉄駅に設けられた都市型図書館で、面積180平方メートル、蔵書2千冊、閲覧席62席を備え、通勤客や学生、旅行者が隙間時間を利用して読書を楽しんでいる。

同省各地にはさまざまな都市型図書館が設置されている。南昌市では地下鉄や商業エリア、社区（コミュニティー）に孺子書房111カ所が開設され、15分以内にアクセスできる読書環境が整備された。吉安市では図書館86カ所が24時間年中無休でオープンしており、上饒（じょうじょう）市は街区や観光地に図書館を溶け込ませることで、旅の途中でも読書が親しめる環境を整えている。

南昌市民の陳明（ちん・めい）さんは毎日出勤時、地下鉄の図書館に30分ほど立ち寄る。「どこでも本を読める場所が見つかりとても便利。電子機器が普及した今でも、南昌には読書を生活の一部として感じられる雰囲気があり、紙の本を読む習慣につながった」と話した。

江西省萍郷市の昭萍書局緑茵広場分館で読書を楽しむ市民。（資料写真、南昌＝新華社配信）

南昌市の図書館が利便性と店舗数を特徴とするなら、萍郷（へいきょう）市の昭萍書局は伝統的空間の再生を通じ独自性を打ち出している。旧図書館を改修した施設は街の記憶を残しつつ、新たな活力を放っている。

繁華街にある緑茵広場分館は、昭萍書局の象徴的な拠点で、面積500平方メートルの館内に5千冊以上を所蔵する。全ての書籍は萍郷市図書館や他の分館と相互貸し出し・返却ができる。立地の良さと快適な環境を背景に、子どもたちの放課後の学習スペースとしての利用が定着し、週末には読書や自習をする学生で席が埋まる。友人とよくここで勉強するという中学2年の毛双竜（もう・そうりゅう）さんは「開館時間が夜9時までと長く、利用料も不要で集中しやすい」と話す。

江西省九江市永修県の都市型書店で行われた読書イベントに参加する市民。（資料写真、南昌＝新華社配信）

昭萍書局は閲覧や自習の場にとどまらず、読書の枠を広げ、都市文化の交流拠点としての役割も担う。店内では定期的に文化サロンや無形文化遺産の体験イベントが催され、これまで6カ所で260回の読書関連イベントを実施し、市民約49万1千人が参加した。

南昌市の地下鉄に設けた利便性重視の書店から、萍郷市の街中に広がる文化交流空間まで、江西省各地の都市型図書館は生活に根差し、市民に開かれている。図書館は空間的な制約を超え、単なる蔵書の場にとどまらず、人々が自己を豊かにし、交流や共有を行う精神的なよりどころとなっている。（記者/張東陽）