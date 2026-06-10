FREAK’S STOREの水着コレクション♡Ayakawasakiコラボで叶える夏スタイル

FREAK’S STOREとレザークラフトアーティストAyakawasakiによる初のスペシャルコラボレーションが実現♡Ayakawasakiらしい柔らかなムードを落とし込んだ水着3型をはじめ、カップ付きキャミソールやパイル素材のアパレル、バッグなど全11型がラインアップ。夏のレジャーや旅行、デイリーコーデまで活躍するアイテムが揃い、この夏のおしゃれ気分を盛り上げてくれます。

主役級の水着コレクションに注目

今回のコラボでは、デザイン性と実用性を兼ね備えた水着3型が登場します。

「別注3点セットバックオープンウエストギャザーワンピース」は、伸縮性のあるポリエステル素材を使用し、身体に心地よくフィット。

大胆なバックオープンデザインがヘルシーな抜け感を演出します。

同素材のファスナー付きシュシュと巾着バッグがセットになっており、価格は17,600円（税込）。

「別注4点セット2WAYカシュクール配色セットアップ」は、配色デザインが目を引くアイテム。

トップスは前後2WAY仕様で、気分に合わせて異なる着こなしが楽しめます。シュシュと巾着バッグ付きで17,600円（税込）。

「別注4点セットリバーシブルレースアップセパレート」は、リバーシブル仕様で異なるカラーを楽しめるのが魅力。

バックスタイルを彩るレースアップデザインもポイントです。シュシュと巾着バッグ付きで17,600円（税込）。

aimerfeelのブラトップが優秀♡夏も快適に盛れる注目インナー3選

夏を彩るアパレル＆小物ラインアップ

■別注カップ付きアシンメトリーキャミソール

価格：7,997円（税込）

■別注パイルパンツ

価格：14,300円（税込）

■別注リンガーTシャツ

価格：6,996円（税込）

■別注カップ付きキャミソール

価格：7,997円（税込）

■別注巾着付きパイルミニスカート

価格：9,900円（税込）

■別注ツイル吊りサロペット

価格：13,200円（税込）

どのアイテムもAyakawasakiらしいナチュラルな世界観と、mood感のあるカラーリングが魅力。リラックス感がありながらも女性らしいスタイリングを楽しめます。

バッグや雑貨までトータルで楽しめる

■別注キルティング巾着バッグ

価格：9,999円（税込）

■別注ボストンバッグ

価格：12,980円（税込）

収納力とデザイン性を兼ね備えたバッグは、旅行やレジャーシーンにもぴったり。水着やアパレルと合わせて持つことで、統一感のあるスタイリングが完成します。

この夏だけの特別なコラボをチェック♡

Ayakawasakiならではの優しい世界観と、FREAK’S STOREらしいカジュアルな魅力が融合した今回のコラボレーション。

水着からアパレル、小物までトータルで楽しめるラインアップは、夏のおしゃれをさらに楽しくしてくれそうです♡

レジャーやフェス、ピクニックなどアクティブなシーンにもぴったりなので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。