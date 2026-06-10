栗山千明、なりすましアカウント巡り注意喚起「当社からも各SNS企業へ報告を行っております」公式サイトで呼び掛け
俳優の栗山千明の公式サイトが10日、更新され、栗山の名前や写真を無断で使用するSNSのなりすましアカウントを複数確認しているとして、注意を呼び掛けた。
【写真あり】かわいい！栗山千明の“恋人”との観覧車デートショット
サイトでは「昨今、栗山千明の名称や写真を無断で使用する、SNSのなりすましアカウントを複数確認しております」と報告。「これらのアカウントは、栗山千明とは一切関係ございません」と伝えた。
続けて「栗山千明のSNSアカウントは、X公式以外に存在いたしませんので、改めてご確認ください。また、本人・マネージャーが運用するSNSアカウントからダイレクトメール（DM）の発信などを行うことはございません」とした。
さらに「トラブルに巻き込まれたり、不正に個人情報を入手される等の恐れがありますので、不審なアカウントからの連絡や URLを受信した場合は、返信・アクセス等を行わず、各 SNSの通報機能をご利用いただくとともに、ブロック等のご対応をお願いいたします」と喚起。「確認されたなりすましアカウントについては、当社からも各SNS企業へ報告を行っております」とし「皆さまにおかれましては、十分にご注意いただきますとともに、ご理解ご協力のほど、お願い申し上げます」と結んだ。
【写真あり】かわいい！栗山千明の“恋人”との観覧車デートショット
サイトでは「昨今、栗山千明の名称や写真を無断で使用する、SNSのなりすましアカウントを複数確認しております」と報告。「これらのアカウントは、栗山千明とは一切関係ございません」と伝えた。
続けて「栗山千明のSNSアカウントは、X公式以外に存在いたしませんので、改めてご確認ください。また、本人・マネージャーが運用するSNSアカウントからダイレクトメール（DM）の発信などを行うことはございません」とした。