きのう住宅の敷地で、クマ1頭が捕獲された宇都宮市ですが、市は別のクマが出没する可能性も否定できないとしていて、きょうも警戒を続けています。

記者

「きのう、クマが捕獲された現場周辺では市の職員による見回りが行われています」

きのう、この周辺では…

渡部峻キャスター

「今、クマがいました！柵を登っています！いまクマが柵を登って逆側に行きました！」

クマが出没！

「登っている登っている。めっちゃでかい」

複数の住民がクマを目撃、そして、住宅の敷地に入り込んだところで捕獲されました。一夜明けた宇都宮市内は…

「車を降りた後とかに、そこにクマがいたらと思うと、ちょっと怖い」

きのう、住宅の敷地でクマ1頭が捕獲された宇都宮市。市は別のクマが出没する可能性も否定できないとして、警戒を続けています。

捕獲された場所からおよそ3キロ離れたところにあるのが、飲食店が立ち並ぶ「屋台横丁」。きのうもクマへの警戒を強めながら営業していました。

あたしッ亭 鈴木泰子 店主

「（Q.店ではどういう対策をしている？）食べ物のにおいでクマが来てしまうと困る。ごみが多いと溢れたりとかする、各店舗でごみを縮小して溢れないように出そうと」

客の中には…

「すぐ出せるように普段はバッグに入れている」

クマよけスプレーを携帯している人もいました。

“2頭目のクマ”は市内にいるのでしょうか？

クマが捕獲された場所からおよそ4キロ離れたところにある保育園は、きょうは通常通りの開園。ですが、小さい子を持つ親の不安は尽きません。

保護者

「車を降りた後とかに、そこにクマがいたらと思うと、ちょっと怖い」

こちらの保育園では、クマを見つけたらサイレンを鳴らすなど対策を講じていますが、さらに用意しているのが…

つばさ保育園 羽石聰 園長

「（Q.これはなんですか？）袖がらみという。今回はクマが出るということで、なにがなんでも命を守る、これを用意しました」

今回、クマの捜索に活用されたのがドローンです。特別に許可を得て、クマが捕獲された場所からおよそ1キロ離れたところで飛ばしました。

高柳光希キャスター

「プロペラが回って一気に離陸をしました」

熱を検知すると、その部分の色が変わり、クマを見つけることができるといいます。

高柳光希キャスター

「画面広く神社の茂みの部分を捉えています」

クマは木々の茂みなどに隠れることが多いということでドローンで周辺を見渡しましたが、「熱」は検知されませんでした。

宇都宮市は、クマを見かけた場合は決して近づかず、できるだけ建物などに避難するよう注意を呼びかけています。