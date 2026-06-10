◇第97回都市対抗野球大会東海地区2次予選第3代表決定トーナメント3回戦 東海理化7―3ヤマハ（2026年6月10日 岡崎レッドダイヤモンドスタジアム）

2年ぶりの都市対抗出場を狙う東海理化が第3代表決定戦へ進出した。先発した池田大将投手（30）が9回を7安打3失点で完投。昨年の日本選手権で優勝したヤマハを下した。

「本当にチームに助けられたと思います。野手の方に助けてもらった分、恩返しではないですが、流れを渡さないことを意識して投げていました」

強豪相手の完投勝利にも、エースは真っ先に仲間への感謝を口にした。初回1死から矢幡勇人に先制2ランを被弾する立ち上がり。だが、三塁ベンチへ戻る際には、主将の武藤健司をはじめ、野手陣が「すぐに点取ります！」と声をかけてくれた。その言葉通り、2回に1点を返すと、その後も小刻みに加点して7得点。その思いに応え、池田も5回以降の5イニングは2安打無失点で切り抜けた。

前回登板の反省を生かした。1日のトヨタ自動車戦は3回5失点で降板。先発としての役割を果たすことができなかったが、もう一度、自らと向き合った。

「今年は投球の中で遊び心を持つことを心がけてきたのに、トヨタ戦はそれができなかった。良い意味で真剣になりすぎないというか、今日はそんなマインドで投げましたし、初回に矢幡さんにホームランを打たれたことで、逆に落ち着けた部分もありました」

今季が入社9年目。年々、キャリアを積み重ねていく中で、試合全体を俯瞰（ふかん）しながら投げることの重要性を知るようになった。「投球の精度自体は少しずつ上がってきているという実感がある」。140キロ終盤をコンスタントに計測するだけでなく、四隅を突ける制球力もある。あとはマインドの部分。試合にのめり込まないことが、この日の好投につながった。

2年ぶりの都市対抗出場まで、あと1勝。次戦は12日にジェイプロジェクトとの第3代表決定戦が待つ。「チーム全体で目の前の試合に全力で臨んでいる。その一つのピースになれるよう、しっかり準備します」。チーム一丸となって、勝負の一戦に挑む。