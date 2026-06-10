衆院議長や自民党総裁、外相などを歴任した河野洋平（こうの・ようへい）氏が８日に死去したことがわかった。

８９歳だった。

関係者が１０日、明らかにした。河野氏は河野一郎・元農相の次男で、早大卒業後、１９６７年衆院選で初当選し、連続１４回当選を果たした。７６年、ロッキード事件などを巡り、自民党の「金権腐敗体質」を批判して離党し、結成した新自由クラブで代表を務めた。８３年に自民と連立政権を樹立し、８５年に中曽根内閣の科学技術庁長官として初入閣した。８６年に新自由クラブは解党し、自民党に復党した。

宮沢内閣で官房長官を務めていた９３年、慰安婦問題について「心からおわびと反省の気持ちを申し上げる」と表明した「河野談話」を発表したが、強制連行があったかのような誤解を広めたと批判も招いた。

自民党が下野する直前の９３年７月に党総裁に就いた。９４年に発足した自民、社会両党と新党さきがけの連立による村山内閣で副総理兼外相を務めた。９５年の自民党総裁選への出馬を断念し、首相に選ばれなかった初めての党総裁となった。

２００３年１１月に衆院議長に就任し、在任日数は２０２９日を数えた。０８年９月、衆院選への不出馬を表明した。その後は日中関係の強化に力を注いだ。