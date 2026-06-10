スバル新型「ステーションワゴンSUV」受注好調！

スバルは2026年4月9日、新型のミドルサイズSUV「トレイルシーカー」（日本仕様車）を発表しました。このクルマは、同社が展開するグローバルバッテリーEV（BEV／電気自動車）のラインナップにおいて、「ソルテラ」に続く第2弾となるモデルです。

最大の特徴は、ステーションワゴンとSUVを融合させた独特のパッケージングにあります。ボディサイズは全長4845mm×全幅1860mm×全高1675mm、ホイールベースは2850mmとゆとりある設計です。最低地上高も210mmと高めに確保されているため、悪路でも安心して走行することができます。

【画像】超カッコいい！ これが新型「ステーションワゴンSUV」です！（30枚以上）

外観は、BEVならではの先進性とアウトドアでの機能性、日常での使いやすさを兼ね備えた、アクティブで力強いデザインです。6つのシグニチャーランプや、ヒーター内蔵の発光式「六連星」オーナメント、SUBARUロゴ入りのリアゲートガーニッシュなどが個性を主張します。ボディカラーには、「サファイアブルー・パール」や「ブレイクブルーパール」のほか、「クリスタルブラック・シリカ」など全6色が用意されました。

内装は、インパネ全体をすっきりとした横基調にすることで、広がりを感じられる居心地の良い空間に仕上げられています。コックピットには14インチの大型ディスプレイを搭載し、情報やスイッチ類を集約して操作性を高めました。最上級グレードの「ET-HS」には、上質なナッパレザーの本革シートが採用され、ブルーを基調としたカラーリングがスポーティさと洗練された雰囲気を演出します。

実用面も優れており、カーゴルームは最大633リットルの大容量スペースに荷物固定用のフックを備えています。屋根にはラダータイプの大型ルーフレールが装備されているほか、車内にはAC100V・1500W出力のアクセサリーコンセントも用意され、アウトドアや災害時などに車から電力を供給することが可能です。

走行性能については、前後に高出力モーターを採用したAWDモデルにおいて、システム最大出力280kWを発揮します。これにより0-100km／h加速は4.5秒というスポーツカー並みの力強い加速を実現しました。また、スバルが長年培ってきたAWD制御技術により、雪道や荒れた路面でも思い通りにコントロールできる高い操縦安定性を備えています。

BEVとして重要なバッテリーは74.7kWhの大容量で、空力性能の最適化などにより優れた航続距離を達成しました。一充電走行距離（WLTCモード）は、20インチホイールを装着するAWDの「ET-HS」で627km、FWDモデルの「ET-SS」では734kmとなっています。

さらに、急速充電の前にバッテリー温度を整える「バッテリープレコンディショニング」の採用により、気温が低いときでも、残量10%から80%までの急速充電を約28分で行えます。

安全面では、予防安全パッケージ「SUBARU Safety Sense」を全車に標準装備しました。あわせて、渋滞時の疲れを軽減するハンズオフ機能「Advanced Drive」や、駐車を支援する「Advanced Park」などが、様々な場面でドライバーの安全な運転を優しくサポートします。

新型トレイルシーカーの価格（消費税込）は、1モーター・FWDの「ET-SS」が539万円、2モーター・AWDの「ET-SS」が594万円、最上位グレードの「ET-HS」（AWD）が638万円です。

※ ※ ※

多くの魅力を備えた新型トレイルシーカーは、発表後約2か月間で1962台を受注し、月販目標250台の約4倍となる好調なスタートを切りました。

購入ユーザーは、スバル車からは「レガシィ アウトバック」、他社からはPHEVやBEVからの乗り換えが多数を占めています 。人気のグレードは最上級の「ET-HS」（AWD）が62％と大半を占め、次いでAWDの「ET-SS」が24％、FWDの「ET-SS」が14％と続きます。

販売店に届いているユーザーの声でも、デザインや使い勝手において「スバルらしいパッケージで荷室が広く、外観の見た目もラギッドでとてもカッコいい」「視界が広く、パノラミックビューモニターでも車両周辺を確認できるため、大きな車体でも狭い道や駐車が楽」と評価されています。

走行性能に関しても、「コーナーリングがとても気持ち良く、車高の高いSUVであることを感じさせないような軽快さとコントロール性能がある」「直進安定性が高く、高速道路も疲れず運転できると感じた」といった喜びの声が寄せられました。

さらに、「航続可能距離が長いため、長距離ドライブに対しても安心感がある」「1500Wのコンセントで、家電が使えることでアウトドアでの愉しみの幅が広がった」など、BEVとしての実用性にも満足のコメントが集まっています。