【人生逆転！私の勝ち】スポーツが正義！「好きなこと」文化部はナイっしょ＜第11話＞#4コマ母道場
きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。
第11話 すべて負け惜しみに聞こえる
【編集部コメント】
ん……？ 文化部の何がいけないのでしょうか。「身体を動かして青春しないと！」という価値観は別に間違ってはいないと思いますが、それを他人に押し付ける行為は間違っていると思いますよ？ しかしアキナさんはこういった一連の見下しに対して反発しておらず、「また言っているな」くらいに思っているようです。それなのにハルミさんは「負け惜しみ言ってる」と心のなかでバカにしているのですね。うーーん……性格が歪みすぎてますよ！ ハルミさん！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第11話 すべて負け惜しみに聞こえる
【編集部コメント】
ん……？ 文化部の何がいけないのでしょうか。「身体を動かして青春しないと！」という価値観は別に間違ってはいないと思いますが、それを他人に押し付ける行為は間違っていると思いますよ？ しかしアキナさんはこういった一連の見下しに対して反発しておらず、「また言っているな」くらいに思っているようです。それなのにハルミさんは「負け惜しみ言ってる」と心のなかでバカにしているのですね。うーーん……性格が歪みすぎてますよ！ ハルミさん！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙