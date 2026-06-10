全国に誇りたい新潟のグルメ。今回はトマトと卵がたっぷりのあんかけ麺など中国の国民的な料理を提供する見附市の飲食店を紹介します。

見附市に店を構える『味っ佳』。この店の人気メニューは…



【長谷川珠子アナウンサー】

「ふわふわの卵に艶やかなトマトがしっかりと絡んだあん。湯気が立ち上って、食欲をそそる香りがします。そして、このたっぷりのあんの下に隠れているのが、平たい形が特徴の刀削麺です。つるつる、おいしい」



女性客には特に人気だという〈トマトたまご炒めあんかけ刀削麺〉。



【お客】

「トマトの甘味と麺が絡んでおいしい」



鍋を振るのは中国出身の丁国強さんです。



【味っ佳 丁国強さん】

「卵にちょっと焦げ目をつける。（普通）卵を炒めるときは、やわらかく、軽く焼く感じだが、うちのは焦げ目をつけて香りを出す」



強めの火力で香ばしく炒めた卵にトマトを合わせ、シンプルに塩や醤油で味を整えます。



弾力のある刀削麺の上にあんをとろっと乗せれば、中国の国民的料理トマトと卵のあんかけ刀削麺の完成です。



【長谷川珠子アナウンサー】

「あんはシンプルで優しい味付け。そこに、トマトがとろとろになるまで炒められて溶け出しているので、その酸味がよく出ています」



あえて調味料の数を減らし、健康的な中国料理をコンセプトにしている味っ佳。



【味っ佳 丁国強さん】

「油系は全部自分で作った」



中国料理には欠かせないラー油や鶏油など香味油はすべて手作り。また、食材をあらかじめ油にくぐらせる油通しもしていないといいます。



【お客】

「食べた後、残らないというか、重たくならなくていっぱい食べちゃう」



【お客】

「不健康な生活をしているので、これで健康的な体に持っていけるようにしたい」



【味っ佳 丁国強さん】

「日本では中国料理というと油っぽくて、何が入っているか分からないというイメージがあると思うが、少なくとも見附市民にはそのイメージを変えてほしい」



梅雨本番を前に体調を崩しやすいこの時期、健康に気遣いながら中国料理を楽しんではいかがでしょうか？