鹿児島の未来のために頑張る人たちを紹介するシリーズ「ちいきのチカラ」。

霧島市のJR肥薩線「嘉例川駅」。県内で最も古い木造の駅舎ですが、以前はまわりに空き家が目立っていました。災害を乗り越え、新たな歴史を紡ごうと挑戦する地域の姿を取材しました。

山あいにたたずむ霧島市隼人町の嘉例川駅。123年前に建てられた県内で最も古い木造の駅舎です。

「昭和を感じる」風情のある駅舎

去年8月の集中豪雨以来、運休が続いていますが、風情のある駅舎を見ようと、観光客が訪れています。

（熊本から）「どうしても来てみたくて。線路もいい感じでよかった」

（名古屋から）「歴史ありますよね。昭和を感じる。落ち着く」

明治から昭和の中頃 にぎわった嘉例川駅

明治から昭和の中頃にかけて、湯治客や、木材・肥料の積み下ろし拠点としてにぎわった嘉例川駅。しかし、自動車の普及などを受け、1984年に無人駅となりました。

集中豪雨で運休する前の1日利用客は500人ほどで、40年前の半分に減りました。

空き家などを改修 食堂と物産館に温泉施設も

駅前の活気が失われつつあった中、去年4月に食堂と物産館、去年12月に温泉施設が開業。いずれも空き家などを改修したものです。

その仕掛人が…

（NPO法人「霧島ヴィレッジ」 永田浩次さん）「（嘉例川駅には）若いころばあちゃんが近くに住んでいて、ちょこちょこ来ていた」

地域おこしに取り組むNPO法人「霧島ヴィレッジ」

霧島市内で暮らす永田浩次さん。地域おこしに取り組むNPO法人「霧島ヴィレッジ」の代表です。霧島市の国分出身で飲食店の経営などをしていました。

ものづくりが好きな永田さん。6年ほど前、知人と共に嘉例川駅近くの民家を改修したのをきっかけに町おこしに関わり、NPO法人を立ち上げました。

レトロなデザイン 温泉旅館「すぎ蔵」

こちらは最初に改修を手がけた温泉旅館の「すぎ蔵」。かつては古い空き店舗で、永田さんが自己資金などで改装しました。

築80年から90年で、昔の柱などを生かしたレトロなデザインです。

（NPO法人「霧島ヴィレッジ」 永田浩次さん）「10年くらいずっと空き家。なぜいい駅があるのに空き家なんだろうと思って」

「すごくにぎやかになった」

（駅を清掃する 樋口久子さん）

「すごくにぎやかになった。前は全然お客さんがなかった。永田さんのおかげ」

「ここは何もなかった、昔のままのお店の跡。それを全部リフォームして、これだけ街にしてもらって、最高」

地元の素材にこだわった「かあちゃん食堂」

永田さんのNPO法人が運営する食堂「かあちゃん食堂」です。ここは2、3年前までは日曜日のみ営業する物産館でした。

人気メニューは「かあちゃん定食」。地元の素材にこだわった野菜の天ぷらや煮物が並びます。

メニューはスタッフみんなで話し合って考えました。

（かあちゃん食堂 松下トミコさん）

「食べて帰る方が『おいしかった』と言って帰るからうれしい」

茶褐色…霧島では珍しい温泉

かあちゃん食堂の横には、地元の野菜や工芸品が並ぶ「物産館」、その近くには、嘉例川駅をイメージして倉庫をリノベーションした「温泉」があります。霧島では珍しい茶褐色のモール泉です。

（NPO法人「霧島ヴィレッジ」 永田浩次さん）「最初は知識がなく、何で茶色なんだろう、うけないかもと思っていたら、みなさんが大変貴重な温泉だと」

温泉は観光客はもちろん、毎日のように訪れる地元客もいるといいます。

順調に見えた地域おこし…

現在、永田さんのNPOが運営する施設は4つ。10人で運営し、地域の雇用創出にもつながっています。

順調に見えた地域おこし。しかし、去年8月、集中豪雨が襲いました。JR肥薩線の吉松駅と隼人駅の間は土砂崩れで、今も運休が続いています。

（NPO法人「霧島ヴィレッジ」 永田浩次さん）

「豪雨は大変だった。いつかは開通してまたお客さんが来てくれると思って頑張った」

「普段利用する方が少ないので廃線になるのではないかと心配していた」

災害に加え…人口減少

災害に加え、地域を悩ませているのが、急速に進む人口減少です。

嘉例川を含む霧島市・中福良地区の人口は、20年で200人ほどに半減しました。住民の半数は70歳以上です。

住民が意見を交わす場も

（記者）「この時間は人通りが少ないですが夜になると地元の方がすぎ蔵に集まって同じ時間を過ごすそうです」

永田さんは嘉例川の住民が町の活性化について意見を交わす場もつくりました。3年前に始めた当初は住人は4、5人でしたが、今は20名ほどが参加しています。

（NPO法人「霧島ヴィレッジ」 永田浩次さん）

「家にずっと閉じこもっているよりも、たまに宴会しながら近所の方々と話をして。そういうのもちょっと役には立っているのかな」

町を再び元気に 今後目指すのは…

今後目指すのは、移住者の受け入れです。

（NPO法人「霧島ヴィレッジ」 永田浩次さん）

「今後としては移住者を増やして地元の方だけではなく、全国から移住者が来てくれるとありがたい」

急速に進む人口減少、そして豪雨災害。様々なハードルを乗り越えながら、町を再び元気にしようと奮闘しています。

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