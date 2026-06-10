ROIROM、5年の付き合いで先輩後輩関係からデュオへ・2人での活動に自信 お互いの尊敬できるところは「顔面の強さ」「色気」
【モデルプレス＝2026/06/10】アイドルデュオ・ROIROM（ロイロム／本多大夢、浜川路己）が6月10日、東京・豊川稲荷東京別院でメジャーデビューミニアルバム『CLASSIC WAVE』（6月10日発売）のヒット祈願を行い、結成当初を振り返った。
【写真】「タイプロ」出身アイドルが書いた美文字絵馬
2人は大型オーディション企画の参加を経て、2025年5月に結成を発表。浜川は「大夢くんとは5年くらいの付き合い。先輩後輩の関係だった」といい、2人でデュオを組むことになったが「信頼していたので大夢くんとなら、ということで、2人で頑張ろうとなった」と結成当時を回想。本多は「出会ったとき一緒にやろうと思っていたわけではないけど、ご縁があった。長い目で見て、これから何年先も活動できる自信があった。根拠のない自信」と2人でのデビューに自信があったことを振り返った。
お互いの尊敬できるポイントを聞かれ、本多は「顔面の強さ。これに限りますね！画面が一気に綺羅びやかになる」と即答。浜川は「色気。大夢くんの色気は全人類を虜にする魅力がある」といい、お互いを見合って照れ笑い。また「運命共同体かもしれない」「2人だから制作面でも意見を出せる」「仲がいい」とアピールした。
イベントではご祈祷を行う場面も。本多は「とにかく健康！やっぱり体が資本なのでROIROMとして長く続けるために祈った。（浜川とは）5歳離れているので、より健康に気を遣っていきたい」と願ったという。浜川は「デビューして、この活動が続けられるように見守ってほしいとお願いしました。スーパースターになりたい夢を見守ってほしいと」と明かした。
最後には2人でおみくじを引くことに。結果は2人とも「吉」となった。本多は「大吉」にならず「コメント難しいなぁ（笑）」としつつ「でも悪くない。自分のペースでってことなんですかね！」と納得の表情。浜川は「ここに来るのは今日で5回目。これまでおみくじ大吉だったのに…。ここで大吉引きたかった。でも、伸びしろですから、頑張っていきます！」と気を引き締めた。（modelpress編集部）
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◆ROIROM、2人でのデビューに自信
2人は大型オーディション企画の参加を経て、2025年5月に結成を発表。浜川は「大夢くんとは5年くらいの付き合い。先輩後輩の関係だった」といい、2人でデュオを組むことになったが「信頼していたので大夢くんとなら、ということで、2人で頑張ろうとなった」と結成当時を回想。本多は「出会ったとき一緒にやろうと思っていたわけではないけど、ご縁があった。長い目で見て、これから何年先も活動できる自信があった。根拠のない自信」と2人でのデビューに自信があったことを振り返った。
◆ROIROM、おみくじは揃って吉
イベントではご祈祷を行う場面も。本多は「とにかく健康！やっぱり体が資本なのでROIROMとして長く続けるために祈った。（浜川とは）5歳離れているので、より健康に気を遣っていきたい」と願ったという。浜川は「デビューして、この活動が続けられるように見守ってほしいとお願いしました。スーパースターになりたい夢を見守ってほしいと」と明かした。
最後には2人でおみくじを引くことに。結果は2人とも「吉」となった。本多は「大吉」にならず「コメント難しいなぁ（笑）」としつつ「でも悪くない。自分のペースでってことなんですかね！」と納得の表情。浜川は「ここに来るのは今日で5回目。これまでおみくじ大吉だったのに…。ここで大吉引きたかった。でも、伸びしろですから、頑張っていきます！」と気を引き締めた。（modelpress編集部）
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