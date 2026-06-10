全国各地のご当地パンを集めたイベントが、きょう10日から鹿児島市で始まりました。なかには入手困難な人気のパンも。パン好きのみなさん、必見です。

「きょうから始まった全国パン博覧会。ご当地パンが並びます。こ、これは・・・すいかのパン？！」

鹿児島市の「ブックスミスミ・オプシア」で開かれている「全国パン博覧会」。

北海道から九州・沖縄まで地元の人に愛されるご当地パンがずらり。日替わり商品をあわせると120種類以上が並びます。

スイカのパン？

鮮やかなグリーンが目を引くこちらは、宮城の「スイカパン」。チョコチップで種まで表現したまるで本物のようなパンです。気になる味は・・・まさかの、ほんのりイチゴ味だそう。

このほか、入手困難だという兵庫のあん食パンや、茨城の塩バターメロンパンに、富山の昆布パンまで「甘い」ものから「しょっぱい」ものまで揃います。

訪れた人たちは、目当ての品を次々とかごに入れていました。

Qおめあては？「スイカパン（Ｑ4つも入っている）色も斬新でいいなと」

「鹿児島では見ないパンもある」

Q甘いパンが多い…？「バレた」「楽しい」

「全国パン博覧会」は今月14日まで、鹿児島市のオプシアミスミで開かれています。

・