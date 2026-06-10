まるでスイカのパン？人気のご当地パン大集結「全国パン博覧会」きょう10日から始まる 鹿児島市
全国各地のご当地パンを集めたイベントが、きょう10日から鹿児島市で始まりました。なかには入手困難な人気のパンも。パン好きのみなさん、必見です。
「きょうから始まった全国パン博覧会。ご当地パンが並びます。こ、これは・・・すいかのパン？！」
鹿児島市の「ブックスミスミ・オプシア」で開かれている「全国パン博覧会」。
北海道から九州・沖縄まで地元の人に愛されるご当地パンがずらり。日替わり商品をあわせると120種類以上が並びます。
鮮やかなグリーンが目を引くこちらは、宮城の「スイカパン」。チョコチップで種まで表現したまるで本物のようなパンです。気になる味は・・・まさかの、ほんのりイチゴ味だそう。
このほか、入手困難だという兵庫のあん食パンや、茨城の塩バターメロンパンに、富山の昆布パンまで「甘い」ものから「しょっぱい」ものまで揃います。
訪れた人たちは、目当ての品を次々とかごに入れていました。
Qおめあては？「スイカパン（Ｑ4つも入っている）色も斬新でいいなと」
「鹿児島では見ないパンもある」
Q甘いパンが多い…？「バレた」「楽しい」
「全国パン博覧会」は今月14日まで、鹿児島市のオプシアミスミで開かれています。
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