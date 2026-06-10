宮崎の動物園にいたキリンがきょう10日、鹿児島市の平川動物公園に仲間入りしました。平川のキリンは4頭となり、九州で最多となりました。

きょう10日午後、平川動物公園に到着した高さおよそ3メートルの箱を積んだトラック。中にいるのは、メスのマサイキリン「ヒマリ」2歳です。

きょう宮崎市のフェニックス自然動物園から、およそ3時間かけて陸路で鹿児島にやって来ました。

特徴はギザギザ模様

マサイキリンは、星形のようなギザギザした模様が特徴です。

現在、平川動物公園にいる3頭はすべてオスのため、繁殖の目的でやってきました。

今回の引っ越しの前、フェニックス自然動物園ではお別れ会が開かれるなど、宮崎の人たちに愛されてきました。

歓迎の声！

平川の来園者からは歓迎の声がきかれました。

（熊本市から）「見てみたい、赤ちゃん。無事に生まれてほしい」「赤ちゃんの名前何にする？」「キリン君」

平川動物公園によりますと、全国で一般的なのは「アミメキリン」で200頭ほど飼育されていますが、「マサイキリン」は日本には九州に11頭しかいません。ヒマリが来ることで、鹿児島が4頭で最多になりました。

今のところヒマリの健康状態に問題はなく、環境に慣れたあと一般公開されるということです。

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