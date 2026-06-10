ROIROM、豊川稲荷でヒット祈願 絵馬に夢つづる「誓う永遠の愛」「スーパーアイドル」
【モデルプレス＝2026/06/10】アイドルデュオ・ROIROM（ロイロム／本多大夢、浜川路己）が6月10日、東京・豊川稲荷東京別院でメジャーデビューミニアルバム『CLASSIC WAVE』（6月10日発売）のヒット祈願を行った。
【写真】「タイプロ」出身アイドルが書いた美文字絵馬
2025年5月8日に結成し、2026年5月7日にはメジャーデビュー楽曲「CLASSIC WAVE」を配信。6月10日に発売した本作は、初のCD作品となる。
結成から約1年。目標を問われると、「せーの！」と口を揃えて「スーパースター！」と元気よく回答。「叶えたい夢を挙げたらきりがない」というが、浜川は「『紅白歌合戦』にいつか出てみたい。いつかはドームツアーやスタジアムなどにも立ちたい。夢は大きく。ワールドツアーもやってみたいですね」と大きな夢を掲げた。
どんなスーパースターになりたいか具体的な理想像を問われると、本多は「僕たちのことをあまり知らない方が聞いても、口ずさめるような、タイトルは分からないけど歌えるなという日常になじめる身近なスーパースター。庶民的なスーパースター」と話し、浜川は「大谷翔平さんもそうですがスポーツも人を楽しませている部分では、通じるところがある。楽しんでもらって見てくれた方が頑張ろうと思ってもらえるハッピーなスーパースターになりたいです」と宣言した。
2人は絵馬にも夢を書くことに。本多は「誓う永遠の愛。庶民的なスーパースター」、スーパーアイドルになる」とつづり「2人の愛は永遠ですし、庶民的、身近に感じるスーパースターになりたい。頑張ります！」とにっこり。浜川は「cHaRm（チャーム／※ファンネーム）を幸せにする漢（おとこ）」と書き「2人で引き続き、cHaRmを楽しませる存在になりたい。スーパーアイドルになります！」と誓った。
アルバムについて本多は「まだ発売の実感が湧いていないけど、自分たち初めてのミニアルバム。こだわった作品なのでみなさんの元に届くと思うと嬉しい」と笑顔。また「1年かけた思いが伝わったら嬉しい。曲はオールジャンル詰まっていて、どなたが聞いても楽しめる。少しでも聴いてくださったらいいな」とアピール。浜川も「cHaRmのみんなも、僕たちのことを気になっている人も楽しんでほしい。思いがこもっているので、楽しんで聴いていただけたら嬉しいです」とファンに呼びかけた。（modelpress編集部）
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【写真】「タイプロ」出身アイドルが書いた美文字絵馬
◆ROIROMの目標
2025年5月8日に結成し、2026年5月7日にはメジャーデビュー楽曲「CLASSIC WAVE」を配信。6月10日に発売した本作は、初のCD作品となる。
どんなスーパースターになりたいか具体的な理想像を問われると、本多は「僕たちのことをあまり知らない方が聞いても、口ずさめるような、タイトルは分からないけど歌えるなという日常になじめる身近なスーパースター。庶民的なスーパースター」と話し、浜川は「大谷翔平さんもそうですがスポーツも人を楽しませている部分では、通じるところがある。楽しんでもらって見てくれた方が頑張ろうと思ってもらえるハッピーなスーパースターになりたいです」と宣言した。
2人は絵馬にも夢を書くことに。本多は「誓う永遠の愛。庶民的なスーパースター」、スーパーアイドルになる」とつづり「2人の愛は永遠ですし、庶民的、身近に感じるスーパースターになりたい。頑張ります！」とにっこり。浜川は「cHaRm（チャーム／※ファンネーム）を幸せにする漢（おとこ）」と書き「2人で引き続き、cHaRmを楽しませる存在になりたい。スーパーアイドルになります！」と誓った。
◆ROIROM、初ミニアルバムに喜び
アルバムについて本多は「まだ発売の実感が湧いていないけど、自分たち初めてのミニアルバム。こだわった作品なのでみなさんの元に届くと思うと嬉しい」と笑顔。また「1年かけた思いが伝わったら嬉しい。曲はオールジャンル詰まっていて、どなたが聞いても楽しめる。少しでも聴いてくださったらいいな」とアピール。浜川も「cHaRmのみんなも、僕たちのことを気になっている人も楽しんでほしい。思いがこもっているので、楽しんで聴いていただけたら嬉しいです」とファンに呼びかけた。（modelpress編集部）
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