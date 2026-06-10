チャンネル登録者数95万人超のYouTuber「整形アイドル轟ちゃん」が2026年6月10日にXを更新。自身の痴漢被害を巡る発言について「いつまでも被害者の位置に自分を置いてしまっている」とする指摘に対し、轟ちゃんは反発し、自身の見解を示した。

「男性が苦手になっています」動画で性被害を語る

轟ちゃんは、整形費用に総額1300万円以上を投じていると公言しており、メイク動画やファッション動画、買い物動画などを発信している。

6月8日には、「【33歳独身女】男性が苦手になっています」と題するYouTube動画を投稿し、痴漢などの性被害に遭ったことがあると発言。「野良の男性についてちょっと苦手意識が出てきちゃってまして......」と述べる一方、次のようにも説明した。

「でもこの動画誤解しないでほしいのが、『男vs女』みたいな動画にしたくないんです。本当に一部のヤバい男性、本当に一部のヤバい女性っていますよね。そういった人たちに巡り合うときに、ここ最近、理解ができないんですよ」

その後、「ここ最近、その野良の全く知らない初対面の男性に対して、ちょっと恐怖心を覚えることが多くて。性別で分けるのとかあんまり良くないんだと思うんだけど、生物的に違う脳みそを持っているっていうところで理解できないところが多い」などと話した。

別の箇所でも、轟ちゃんは「女性にも女性で悪いところあるだろうし、男性にも男性で悪いところがあるだろうし、そういったところを歩み寄っていければというのは心の根底にはずっとありますので、叩くような意図はございません」と説明。

その後、視聴者から集めた「こういうのってあるよねっていう男性のエピソード」を紹介していた。その中で、自身が受けた痴漢やストーカー行為などを振り返る場面もあった。

「なんで自分自身と向き合わなきゃいけないんだ...」

こうした中、轟ちゃんは10日にXを更新し、自身の痴漢被害を巡る発言に対する指摘をスクリーンショットした画像を紹介。

この画像には、「轟ちゃんはいつまでも被害者の位置に自分を置いてしまっている。それが悲しい気持ちになるの」と記され、「向かうべきはどこまでも『自分』であって、『男性』のせいじゃない」「うっすら男性のせいにするんだよなぁ」などと指摘していた。

この指摘に対し、轟ちゃんは「！！！！？？？痴漢されたら被害者だろ...？？？？」と驚きを露わにし、「なんで自分自身と向き合わなきゃいけないんだ...」と反発。

続けて、「あと私は何度も『一部のヤバい男性が苦手』でまともな男性はむしろ被害者だと言ってるし私が傷ついたのは男（という性別）が悪い！とか思ってないです...」ともつづった。