米人気俳優ニコラス・ケイジ（６２）の日本人妻で、女優の芝田璃子（３１）が、子どもとメジャー観戦したことを明かした。

１０日に自身のインスタグラムを更新し、「おベビ様のＤｏｄｇｅｒｓ観戦デビュー パパラッチで上がったりしてますがお顔はヒミツ」とドジャースのユニホームを着た２ショットをアップ。

「３歳にはまだ早いかな？と思ってましたが、親の私が暑さでバテ、室内へ避難しようとすると『外で観たい！』と…私より楽しんでたかもしれない そして教えこんだわけでもないのに『Ｓｈｏｈｅｉ！！！』って叫んでました」とドジャースの大谷翔平投手に歓声を送ったという。

「今回も＠ｂｌｄｃｌｕｂｈｏｕｓｅ様にご招待頂き、母娘で楽しい時間を過ごせました おベビにも良くして頂き、家に帰るとすっかり自分の友達かのようにお父ちゃんに話してた」と楽しい時間を過ごしたようだ。

この投稿にはフォロワーから「可愛い 笑顔が素敵なお母さん」「おベビさま、既に大物の予感」「お顔のサイズがベビちゃんとあんまり変わらないリコちゃん、小顔過ぎる」などの声が寄せられている。

芝田は２６歳のとき、当時５７歳だったケイジと２０２１年に結婚。ケイジが主演していた映画の撮影現場で、通訳を介して「ご飯に行かない？」と声をかけられたのがきっかけだった。ネット上では「５人目の妻になる勇気に称賛」「３１歳差はインパクト強すぎる」「エキゾチックな雰囲気」とシンデレラストーリーが話題に。７日放送のＴＢＳ系「日曜日の初耳学」（日曜・後１０時）では米ニューヨーク、ロサンゼルス、ラスベガス、イギリス、日に家があると明かし、夫婦の家事の分担について「ゼロです。０：０」「プロの方がいらっしゃるので」と説明した。