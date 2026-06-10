さっくり＆しっとり。一度食べたら止まらない「ビスケット風スコーン」

外はさくさく、中はしっとり。ビスケット風スコーン

ファストフードやカフェなどでも人気のビスケット風スコーン。今日は、週末ブランチや午後のおやつタイムに作りたいクックパッドで人気のビスケット風スコーンをご紹介します。

何度も作りたい！プレーン味のビスケット風スコーン

簡単でおいしい！とつくれぽ550件超え

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも、「スコーンはいつもこのレシピです」「思い立ったらすぐにお手軽に出来ちゃうのが凄い！また作ります」「簡単においしくできました！」など、嬉しい声がたくさん届いています。





つくれぽでも大人気のビスケット風スコーンのレシピをご紹介しました。小麦粉、バター、牛乳などシンプルな材料で作ることができますよ。生地を冷やしたり寝かしたりする工程が無いので、食べたいときにすぐに作れるのも嬉しいですね。ジャムやクリームを添えて盛り付ければ、おしゃれなブランチやおやつの完成です。

また、最初から紅茶やチョコレートなどを混ぜて作るのもおいしそうですね。つくれぽでも色々とアレンジして作っている方がいらっしゃいましたよ。ぜひ、プレーン味のビスケット風スコーンをお試しください。