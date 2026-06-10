“金髪の水牛トランプ”が命拾い 「唯一の違いは、“牛”か“人間”かだけ」
バングラデシュの牛が、あの人にそっくりで命拾いしました。
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「唯一の違いは牛か人間か」トランプ大統領に激似の…
動物園で気持ちよさそうに水浴びしている水牛。額に垂れ下がる金色の前髪、どこか自信ありげな、このキリッとした表情。
いまバングラデシュで、“ある人物”にそっくりだと話題になっています。付けられた名前は「ドナルド・トランプ」。
動物園の来園者
「（ドナルド・トランプ米大統領との）共通点が本当に多い。髪型だけでなく、見た目の雰囲気も似ています。唯一の違いは、牛か人間かだけです」
トランプ氏にそっくりと話題 祭の“いけにえ”から一転、命拾い
実はこの水牛、もともとはイスラム教の「犠牲祭」で、いけにえになる予定でした。
しかし、あまりの注目ぶりに事態は思わぬ展開に。なんと政府まで動き出し、急きょ、いけにえの計画はとりやめになりました。
思わぬ形で命拾いした、水牛の「ドナルド・トランプ」。これからは動物園でのんびり暮らしていくそうです。