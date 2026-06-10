懐かしい映像とともにさまざまな年の「きょう放送したニュース」を振り返る「ニュースアーカイブス」です。それでは、過去の6月10日のニュースを見ていきましょう。

【写真を見る】1,200メートル先まで届いたメロディ時計の鐘の音 江戸時代の櫓時計 あの日の岡山・香川… ニュースアーカイブス【6月10日】

1,200メートル離れた場所にも届いた鐘の音

（鐘の音）

まずは、36年前のニュースから。香川県多度津町で鐘の音を響かせるのは、この日お目見えしたメロディ時計です。町のイメージアップを図ろうと、6月10日の「時の記念日」に合わせ作られたもので、その規模は中四国最大級。音色は1,200メートル離れたところでも聞くことができるということです。

こちらは貴重な江戸時代の「櫓時計」

（鐘の音）

時の記念日ということで、翌年の1991年には、岡山県久米南町の誕生寺に保存されている江戸時代の時計、「櫓時計」を取材していました。当時としては最先端の分銅で動く機械式時計で、このほかには東京の国立科学博物館に1台あるだけの貴重な資料なんだそうです。

後楽園にはるばる現れた使者は

木の上でくつろぐフクロウの仲間アオバズク。姿を現したのは、岡山市北区にある後楽園です。アオバズクは春の青葉のころ、インドや中国から日本に飛来する夏鳥です。毎年同じ場所にやってくるのが特徴で、7月ごろには再び大陸へと帰っていったということです。

商店街でパレードするのはウェイトトレーニング部

最後は2007年のニュース。表町商店街でパレードをするのは、全日本学生選手権で3連覇を果たした岡山大学のウェイトトレーニング部です。地域に密着した大学の運動部を目指す岡山大学体育会が、商店街の協力を得て行ったもので、選手には通行人から温かい声が送られていました。



ニュースアーカイブスでした。