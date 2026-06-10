SUPER EIGHT 横山裕が連続殺人鬼を追うバディサスペンス！新ドラマ『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』ポスタービジュアル解禁

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SUPER EIGHT 横山裕主演の新ドラマ『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』のポスタービジュアルが解禁された。

■「平穏な日常のすぐそばに、殺人鬼が潜んでいる」不気味さを表したポスタービジュアルに注目

カンテレ・フジテレビ系で7月1日23：00よりスタートする、横山裕主演ドラマ『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』。

本作は、人と群れない一匹オオカミの刑事・磯貝史郎（横山裕）と、殺人鬼に触れると“殺した人数”が見えるという特異な能力を持つ女性・黒井ヒナタ（関水渚）が、それぞれ大切な人を奪われた復讐のため、秘密裏にバディを組んで日常に紛れる猟奇的な連続殺人鬼＝シリアルキラーと対峙していく、怒涛のバディサスペンス。

原作は、講談社「good!アフタヌーン」で連載中の同名漫画（原作：伊口紺／漫画：中村優児）で、その奇抜な特殊能力をフックにした斬新な設定と、先の読めないストーリー展開で、多くの読者を惹きつけている話題作だ。

この度、解禁となったビジュアルは、「引っかかるような違和感」をあえて持たせた挑戦的なデザインとなっている。

一般的に、刑事ドラマやサスペンスを扱う作品ではトーンを抑えた暗い色味が多用されることが多いが、本作のビジュアルは驚くほど鮮やかでポップ。その世界観の軸となっているのは、全身に無数の「数字」や文字がびっしりと描き込まれた、カラフルなマネキンたちだ。

そして、明るい色彩の中に埋もれるように佇む、磯貝（横山）とヒナタ（関水）。一見するとスタイリッシュなグラフィックでありながら、じわじわと浮き上がってくる不気味さもある。無機質なマネキンに刻まれた無数のカウントは、常人には理解できない「シリアルキラー独自の言語」を思わせ、二人が追う犯人像の異常さを際立たせる。同時にそれは、本作の鍵を握る、ヒナタの特殊能力「“殺した人数”が視える第六感」をも象徴しており、ポップな装いの裏に潜む不穏な世界観を表現。

「平穏な日常のすぐそばに、殺人鬼が潜んでいるかもしれない」という狂気。そんな「シリアルキラー」という非日常と、「待ち合わせ」というありふれた日常の行為が混ざり合う、奇妙な違和感を描き出したビジュアルとなっている。

キャッチコピーは、「捕まえたので、あとはよろしく。」

警察や世間を翻弄する【謎の通報者】からのメッセージであり、劇中でも重要な意味を持つこの一言。ポップな装いの裏側に、ヒリヒリとした復讐劇と予測不能なサスペンスを内包した、今までにない攻めた世界観のドラマに注目だ。

■番組情報

カンテレ・フジテレビ系水ドラ★イレブン『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』

7月1日より毎週水曜23：00より放映

出演：横山裕/関水渚/奥野壮/米倉れいあ/戸田昌宏/山崎紘菜

原作：伊口 紺・中村優児『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』 (講談社「good!アフタヌーン」連載)

■【動画】横山裕×関水渚 スペシャルインタビュー

横山裕と関水渚がドラマの見所を語る。

■関連リンク

TVer番組ページ

https://tver.jp/series/srtdntnuwd

ドラマ『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』公式サイト

https://www.ktv.jp/konyamoserial/