83年前、謎の爆発により当時最強と言われた「戦艦陸奥（むつ）」が瀬戸内海に沈み1000人以上が命を落としました。大惨事を生き残った103歳の元乗組員が語った最後のメッセージです。



8日、山口県周防大島町で開かれた「戦艦陸奥」の慰霊祭。83年前、島の沖で沈没し亡くなった人たちを追悼するため、毎年行われています。

長野県の特別養護老人ホームで暮らす男性のもとを訪ねました。篠原喜一さん、103歳です。83年前、戦艦陸奥に乗っていました。

当時、世界最大といわれた41センチ主砲。「陸奥の主砲があればアメリカは攻めてこない」旧日本海軍の誇りと言われていました。

しかし、1943年6月8日。謎の大爆発が。1121人が命を落とし、生き残ったのは350人。船体の3分の1ほどは、今も広島湾に沈んだままです。





群馬県渋川市にある福増寺です。寺には、戦後に引き揚げられた陸奥の鉄でつくられた鐘があります。8年前、篠原さんは仲間の慰霊のため寺を訪れました。陸奥への搭乗を命じられたのは20歳のときでした。■戦艦陸奥 元乗組員 篠原 喜一 さん（当時95）「これは世界一の船なんだ。魚雷の5本や6本当たったってびくともしない。絶対大丈夫だ。陸奥・長門・大和この3隻がある限り、日本は大丈夫なんだ」篠原さんは、砲弾を運んだり補充する任務を担っていました。陸奥に搭乗して45日目、甲板に出て扉を閉めた瞬間でした。■戦艦陸奥 元乗組員 篠原 喜一 さん（当時95）「うわぁ～っと恐ろしいうなりが真っ黒の空から飛んできて、甲板にどさーっと黒い物が落ちた。今までいた兵隊さんが1人もいなくなった。」海に投げ出されましたが、浮かんでいたブイのワイヤをつかんで艦首までたどりつき助かりました。戦後は、長野県で農業や指圧業を営みながら家族と過ごす日々。しかし、海に沈んだ陸奥への思いが消えることはありませんでした。群馬県の福増寺での証言活動を続けました。■戦艦陸奥 元乗組員 篠原 喜一 さん（当時95）「上がってきたらハッチを閉めたらドーン。海底電話のイカリの鎖をみたら、みんなつかまっている。」戦艦陸奥の記憶をつないできました。■戦艦陸奥 元乗組員 篠原 喜一 さん（当時95）「明日のこともわかりません。来られる限りはここに来て鐘をつきたいと思う。生きているものの役目だから。」戦後80年の2025年、篠原さんの自宅を訪ねました。しかし、指圧業を営んでいた部屋に篠原さんの姿はありませんでした。庭の畑で作業をしていたのは息子の一三（かずみ）さんです。■息子 篠原 一三 さん（72）「体が動かなくなって、トイレにも行けないから。特老に入れてもらえるように関係者にお願いして。」篠原さんの娘と施設へ。103歳になった戦艦陸奥の元乗組員、篠原喜一さん。これが生前、最後のインタビューとなりました。■戦艦陸奥 元乗組員 篠原 喜一 さん（103）「よく来てくれたな、ありがとう。」「陸奥」が沈没したときのことを聞きました。■戦艦陸奥 元乗組員 篠原 喜一 さん（103）「陸奥は俺が戸を閉めたら、ドカーンと。あれ？気がついたら左に傾いていた。」Q．当時のことを話している？■娘 幸子さん（75）「そうそう」Q．話し始めると止まらない？「止まらない」■記者（筆談）「陸奥を伝えていきます。」陸奥のことを番組で紹介することを伝えると。■戦艦陸奥 元乗組員 篠原 喜一 さん（103）「よかった。陸奥の話ができて良かった。」「よく訪ねてきたなぁ。」取材の約1か月後、篠原さんは2026年1月8日に亡くなりました。慰霊を続けてきた仲間たちのもとへと旅立ちました。山口県周防大島町。島の沖には戦艦陸奥が眠っています。爆沈した6月8日に毎年開かれる慰霊祭には、約60人が参列しました。会場に足を運ぶ遺族は減り続け、今年は5つの家族のみでした。生き残った元乗組員として毎年のように参列していた篠原さんの姿は、もうありません。◇2011年6月8日の慰霊祭■戦艦陸奥 元乗組員 篠原 喜一 さん（当時88）「海ゆかば 水漬く屍（海に行けば水に浸かった屍（しかばね）になり）」「山ゆかば 草生す屍（山に行けば草が生えた屍になり）」「大君の 辺にこそ死なめ かへりみはせじ（天皇のお足元で死のう 後悔はしない）」遺骨と共に海の底に眠る戦艦陸奥。国のために身を捧げた若者たちの悲劇を静かに伝えています。【2026年6月10日 放送】