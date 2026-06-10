藤森慎吾、15歳年下妻と “顔出し” ドライブデート…「サバサバ素顔」披露で判明 “チャラ男” へのみごとな手綱さばき

6月6日、お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾が、自身のYouTubeチャンネルを更新し、妻とドライブデートする動画を投稿した。動画内での夫婦のやりとりが注目を集めている。

藤森は2024年に15歳年下の一般女性と結婚し、長女が誕生。今回は、夫婦でドライブする様子が映された。

「藤森さんの妻に関しては、2025年8月、結婚式の様子をYouTubeで公開した際、Prime Videoで配信された恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』シーズン2に出演していたミヅキさんであることが明かされました。

これまでも藤森さんのYouTubeに声だけ出ることはありましたが、今回は顔出しで出演し、娘と3人で千葉方面に向かう車内でのやりとりが公開されたのです。藤森さんは『ミー』、ミヅキさんは『シー』とお互いを愛称で呼び合っていました」（スポーツ紙記者）

車内では、他愛ないやりとりを見せていたが、動画のコメント欄では、

《とりあえずカカア天下なのは分かりました》

《強そう女性がすきなんだね》

《かっこいい奥さん。落ち着いてるし、肝も据わってる感じ》

など、ミヅキさんのキャラクターに注目する声が見受けられる。

「藤森さんは、過去にYouTubeでさまざまな女性タレントとドライブする企画をしており、どう思ったか聞くと、ミヅキさんは『別に？ 昔だし』とクールに返答。

また、子どもが生まれたばかりのころ、藤森さんが外出しようとしたところ、ミヅキさんから『どこ行くんだよ！』『おい逃げんなよ！』と怒られたエピソードも明かしました。

明るく自分の意見をはっきり口にする姿から、ミヅキさんにサバサバした印象を受ける人もいたようです」（芸能記者）

藤森はバラエティ番組で、軽薄な口調で女性を口説く “チャラ男” キャラが広く認知された。そんなキャラもあり、藤森の結婚発表は世間を驚かせたが、家庭を持つ決意を固めたのは、ミヅキさんの存在が大きかったようだ。

「2025年9月の『徹子の部屋』（テレビ朝日系）に出演した際、結婚したいきさつに関する話題になりました。

藤森さんは、当初、結婚に躊躇した時期があったものの、『あなた40超えてまだなんか、どっか自分にチャンスがあるんじゃないか、モテると思ってんじゃないの？ みたいなことをズバリこう言い当てられまして……』と、ミヅキさんからダメ出しされたことを明かしたのです。

15歳年が離れていますが、すっかりミヅキさんに手綱を握られているようです」（同前）

かつての “チャラ男” も、現在は1児の父になった。藤森にとって、ミヅキさんはなくてはならない存在となっているようだ。