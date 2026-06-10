本多大夢（25）と浜川路己（20）によるアイドルデュオ「ROIROM」が10日、デビューミニアルバム「CLASSIC WAVE」を発売し、豊川稲荷東京別院でヒット祈願を行った。

目標を聞かれると、2人は「せーの」と声を合わせて「スーパースター！」と宣言。浜川は「やっぱり、紅白歌合戦とか、いつか出てみたいというのはありますね。いつかはドームツアーとか、スタジアムとかやってみたいです。夢は大きくですから、ワールドツアーもやってみたいです」と夢を描いた。

そして、本多は絵馬に「誓う永遠の愛。庶民的スーパースター」と書き入れた。「デビュー曲『CLASSIC WAVE』の中に、“永遠なんていらないから”という歌詞があるんですけど、僕たちの愛は永遠ですし、皆さんの身近にいられるスーパースターになりたいと思ったのですが…」と説明したところで「肝心なところで書き損じてしまいました…」と、漢字を間違えたことを照れくさそうに笑った。

一方、浜川は「cHaRmを幸せにする漢。スーパーアイドルになる」と書き入れ「ROIROMの2人で、引き続きcHaRm（ファンの総称）を楽しませる、そういう存在になりたいと思って。スーパーアイドルになります！」と力を込めた。

引いたおみくじは二人とも吉。「同じだ！」と目を丸くしながら、たどたどしく読み上げるた。浜川は「言い訳していいですか？いつも豊川稲荷さんで引くとき、今までずっと大吉だったんですよ。悔しい。ここで大吉引きたかった〜」と残念がっていた。