◇第75回全日本大学野球選手権記念大会(6月8日〜14日、神宮球場、東京ドーム)

第75回全日本大学野球選手権記念大会は10日、神宮球場と東京ドームで6試合が行われ、8強がそろいました。

全国27連盟の春季リーグ戦等を勝ち抜いた27の代表校が戦うこの大会。前回大会は東北福祉大が6大会ぶり4回目の優勝を達成しました。

10日は、東京六大学野球を制した慶應義塾大が初戦となる2回戦に登場し、函館大に7−0の快勝。エースの渡辺和大投手が6回無失点、打線は8回7得点でコールド勝利です。またシードに入っていた関東勢の日本体育大、國學院大も危なげなく初戦となる2回戦突破を決めました。

11日は準々決勝の4試合が開催。連覇を目指す東北福祉大は、大阪商業大と激突。日本体育大と慶應義塾大、金沢学院大と関西大、國學院大と富士大の4カードすべて神宮球場で戦います。

▽6月10日2回戦結果

【神宮球場】

大阪商業大 7−0 東日本国際大

日本体育大 7−0 周南公立大

慶應義塾大 7−0 函館大

【東京ドーム】

関西大 5−3 北九州市立大

國學院大 9−0 横浜商科大

富士大 2−1 東海大九州

▽6月11日準々決勝日程東北福祉大 − 大阪商業大日本体育大 − 慶應義塾大金沢学院大 − 関西大國學院大 − 富士大