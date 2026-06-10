子猫が『1歳になるまで』にやっておきたいこと

1.人や生活音に慣らして「怖がり」を防ぐ

子猫の時期は、いろいろな刺激を受け入れやすい「社会化期」と呼ばれる大切な時期です。この時期に人の手や生活音に慣れておくと、成猫になってからも落ち着いて過ごしやすくなります。

たとえば、掃除機の音に毎回飛び上がる猫もいれば、「あ、また始まったな」という顔で寝続ける猫もいます。この差は、子猫時代の経験が大きく関係していることが少なくありません。

抱っこやブラッシング、爪切りの練習も少しずつ始めておくのがおすすめです。最初は数秒触るだけでも十分。「嫌がる前に終わる」を意識すると、苦手意識がつきにくくなります。

ただし、無理やり慣らそうとすると逆効果です。怖がって耳を伏せたり、逃げようとしたりしたら一度中断しましょう。「怖くない経験」を積み重ねることが大切です。

2.健康チェックとワクチン習慣を身につける

子猫は見た目以上に体調が変化しやすい時期です。昨日まで元気だったのに、急に食欲が落ちることも珍しくありません。

だからこそ、日頃から「いつも通り」を知っておくことが重要です。食べる量、うんちの状態、遊び方などを毎日見ていると、小さな異変にも気づきやすくなります。

とくにワクチン接種や健康診断は、1歳までにしっかり済ませておきたいポイントです。動物病院へ行く経験を重ねることで、「病院＝極端に怖い場所」になりにくいメリットもあります。

キャリーケースに入る練習も忘れずに。普段から部屋に置いてベッド代わりにすると、通院時だけ慌てて捕まえる必要がありません。

「病院の日だけ出てくる謎の箱」と思われると、飼い主さんも毎回ひと苦労です。子猫のうちから楽しみながら自然に慣れさせておくと、将来的な負担がかなり減るでしょう。

3.遊びを通して「噛み加減」を覚えさせる

子猫は元気いっぱいで、手や足に飛びついて遊びたがります。小さいうちは「かわいい」で済みますが、そのままだと成猫になってから本気噛みするクセにつながることがあります。

大切なのは、「人の手はおもちゃではない」と覚えてもらうことです。

人の手ではなく、じゃらしやボールなどのおもちゃを使って遊ぶと、狩りの本能を満たしながら安全にエネルギーを発散できます。夕方になると急にスイッチが入って部屋を爆走する「猫の運動会」も、しっかり遊ぶことで落ち着きやすくなります。

もし強く噛まれたときは、大声で叱るよりも静かに遊びを終えるほうが効果的です。「強く噛むと楽しい時間が終わる」と学習していきます。

逆に、手でじゃれさせ続けると、「この大きな動くおもちゃ最高！」と覚えてしまう場合も。子猫時代の遊び方は、その後の性格やクセにも影響しやすいのです。

4.安心できる居場所を作ってあげる

子猫は好奇心旺盛ですが、実はとても繊細です。新しい環境に来たばかりの頃は、緊張で物陰から出てこないこともあります。

そんなときに必要なのが、「ここなら安心できる」と思える場所です。

ケージの中に毛布を入れたり、静かな場所に猫ベッドを置いたりすると、子猫は少しずつ落ち着いていきます。囲まれた空間は、何かあったときに逃げ込める心の安全基地になります。

また、トイレの場所を頻繁に変えないことも重要です。環境がコロコロ変わると、子猫は混乱して粗相につながる場合があります。落ち着ける環境づくりは、問題行動の予防にもつながるでしょう。

子猫が1歳になるまでに意識したいこと

子猫の成長スピードはとても早く、生後2～3カ月頃には社会化が進み始めます。この時期は、人との触れ合いや生活音に慣れる絶好のタイミングです。

一方で、ワクチン接種のスケジュールや避妊・去勢手術の時期は猫によって異なるため、必ず獣医師と相談しながら進めましょう。

また、「早く慣れてほしい」という気持ちから、無理に抱っこしたり長時間遊ばせたりするのは禁物です。子猫は体力が少なく、ストレスにも敏感。特に眠っている時間は成長に欠かせないため、構いすぎないことも大切です。

「たくさん教える」より、「安心して暮らせる経験を積ませる」ことを意識すると、子猫も自然と自信をつけていきます。

まとめ

子猫の1年目は、心も体も大きく成長する特別な時期です。この時期に経験したことは、その後の性格や暮らしやすさにも影響しやすいといわれています。

人や生活音に慣れること、健康管理を習慣にすること、遊びを通してルールを学ぶこと、そして安心できる居場所を作ること。どれも特別に難しいことではありませんが、毎日の積み重ねがとても大切です。

最初は「これで合っているのかな？」と不安になることも多いです。でも、子猫は飼い主さんの優しい声や穏やかな空気をしっかり感じ取っています。

完璧を目指すより、「安心して暮らせる毎日」を作ってあげることが何より大切です。そうして過ごした時間は、きっと愛猫との深い信頼関係につながっていくでしょう。

(獣医師監修：葛野莉奈)