タレントの熊切あさ美が10日、自身のインスタグラムで9日に誕生日を迎えたことを報告し、多くの祝福メッセージが寄せられた。



【写真】ローソクは5本 ピンクの花束を抱きしめる46歳の姿

熊切は「昨日また一つ年を重ねました」と伝え、「たくさんのメッセージにプレゼントありがとうございます♡」と感謝。「Happy Birthday ASAMI」と書かれたプレートがのったケーキには5本のローソクが。ピンクの大きなバラの花束を抱えたショットをアップした。



46歳のバースデーに「今が1番若い 今が1番可愛い そう自分にいい聞かせて毎日過ごしていきたいです」と心境もつづる。19日にはフォトエッセイ「元祖崖っぷちアイドルの熊切あさ美が、全肯定BODYを手に入れた理由」(主婦と生活社)を発売するなど、精力的に活躍している熊切。「健康第一だね♡ この一年もよろしくお願いします」と続けた。



投稿には多数お祝いが届いていたが、タレント・北斗晶からの「年を重ねるごとに綺麗になっていくーーーー」のコメントも。ファンからは「経験値があがっただけです」「素敵な1年になりますように」「これからは年を重ねる毎に1を引くといいかと」「いつも癒しをありがとうございます」と逆に感謝する声も上がっていた。



熊切は1980年生まれ、千葉県出身。98年にアイドルグループ「チェキッ娘」のメンバーとしてデビューするも、グループは翌99年に解散。「崖っぷちアイドル」として知られ、バラエティー番組でブレイクした。現在はタレント業だけなく、女優や美容家としても活動している。



（よろず～ニュース編集部）