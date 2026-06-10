元日本テレビの脊山麻理子アナウンサーが9日、自身のインスタグラムで自身が主演する舞台の衣装姿を公開し、反響を呼んでいる。



【写真】まるで新任教師の初々しさ 先生コーデの出席簿ぎゅっ

脊山アナは16日から都内で上演される舞台「出席を取ります」で主演を務める。「公演まであと1週間となりました♡予約してくれてる皆様、ありがとうございます♡まだこれからの方は、ご予定合わせて下さると嬉しいです♡」とファンに呼びかけた。



「脊山麻理子が夜間部の非常勤講師、新川泉として、学園のみんなと繰り広げる群像劇です♡」と紹介。「安田一基くんをはじめ、舞台愛が溢れる役者のみんなとの稽古はほんとに楽しくて、自分も成長できてると実感できる現場♡みんなありがとう♡素敵な舞台にしようね♡」と共演する演劇集団キャラメルボックスの安田の名前も挙げながら意欲をのぞかせた。



公開したのは出席簿を手にする「先生」姿。タイトめの穴あきスカートに淡いピンクのジャケットを合わせたコーデはリアル感たっぷり。さらに稽古の様子なども披露し、大きく開いたネックラインのキャミソールに、ひざ上の丈のスタイルで本番への熱を感じさせる姿も。2022年に体重64キロから身長166センチの理想美容体重52キロを実現させた美スタイルを誇示している。



「女優みるくぽん、いつもと違う私を観にきてね♡」と続けた脊山アナに、「頑張れ」「相変わらず綺麗」「美しく可愛い笑顔で頑張ってください」といった激励に加え、「生徒になりたいです」と先生スタイルにすっかり魅せられたコメントも寄せられていた。



脊山アナは1980年生まれ、東京都出身。お茶の水女子大学附属幼稚園から高校まで過ごし、慶応大環境情報学部を卒業した。2004年に日本テレビに入社し、14年にフリーに転身後はグラビアでも活躍。16年にはプロレスのリングにも立っている。



（よろず～ニュース編集部）