本多大夢（ひろむ、２５）と浜川路己（ろい、２０）によるアイドルデュオ「ＲＯＩＲＯＭ」が１０日、東京・赤坂の豊川稲荷東京別院でデビューミニアルバム「ＣＬＡＳＳＩＣ ＷＡＶＥ」のヒット祈願イベントを行った。

２３年に香港の「ＡＳＩＡ ＳＵＰＥＲ ＹＯＵＮＧ」、２４年の「ｔｉｍｅｌｅｓｚ ｐｒｏｊｅｃｔ」など国内外のオーディション番組で鮮烈な印象を放った２人。５月に先行配信されたメジャーデビュー曲「ＣＬＡＳＳＩＣ ＷＡＶＥ」が収録されたミニアルバムは、予約の９日付の段階ですでにオリコンデイリーチャート１位を記録する好スタートを切った。

５歳差だが、知り合ってからは５年を数え、勝手知ったる間柄。双方の魅力について、本多が「顔面の強さ」と語ると、浜川は「色気」とほめ合う。多くのアイドルがひしめく戦国時代にデュオで勝負をかけるが、２人であることの強みについて本多が「より画面に抜かれるから映れてうれしい」と話すと、浜川は「それ、個人的なことでしょ！！」と爆笑。「僕たち４、５年の付き合いなので仲はいいですし、アルバムの制作面でも密に意見が出し合える」と信頼感をのぞかせた。

今後の目標について尋ねられた２人は「せーの」と声をそろえて「スーパースター！！」と回答。浜川が「かなえたい夢をあげていったらキリがないんですけど、いつかは紅白歌合戦とかドームツアーやスタジアム、夢は大きくワールドツアーもやっていきたい」と未来に思いをはせると、本多も「皆様の日常になじめるような庶民的スーパースターになれたら」と語った。

ヒット祈願のあとはおみくじを引いたがそろって「吉」となり、浜川は「大吉引きたかった！！」と悔しそう。それでも「闇より月夜に出たるなれば、立身出世する」と書かれたおみくじに「伸びしろがありますね」と飛躍を誓っていた。