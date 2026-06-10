フィギュアスケート男子で２０１４年ソチ、１８年平昌五輪を連覇した羽生結弦さんが、人気デュオ「ゆず」と初共演を果たした。発生から１５年がたった東日本大震災のＮＨＫ震災伝承ソング「幾重」に合わせて、スケートを披露。１０日までに仙台市内のアイスリンクで収録を公開し、取材に応じた。以下、一問一答その２。

―中盤で前転をして膝を抱えるような場面が。これまでのショーや競技ではない振り付け。

「曲が展開として、ふっと変わるところではあって。そこが過去のパートから現在のパートに変わるところだと僕は思っていて。実際に過去をずっと振り返っているところから、膝を抱えながら月日がその間にたっているというか、その曲の展開が変わっていく時に時間が過ぎ去っていって、目を覚ましたら現在の状況が自分の周りにある。失われたものと進んでいるものが、実際に目の前にあるというような感情で振り付けを考えました」

―曲を５００回以上も聴き込んだと。プログラムを滑る際、それは羽生さんにとって通常のことか。

「通常です（笑）」

―これまでのアイスショーなどでの演目も５００回は聴きこむ？

「そうです」

―振り付けなどを始めた、着手し出したのはいつ頃。

「『ＲＥＡＬＩＶＥ』の『Ｐｒｅｑｕｅｌ』が終わった後に始めました」

―どの歌詞もメロディーも大事にされている。特に心に刺さった言葉は。

「言葉としては、実際にゆずさんが被災された方々の所に伺った時に聞いたお話とかが、実際にこの歌詞になっているんですよね。その情景として、いろんな話を聞いているそのシーンの中で、会えなくなってしまった方がいる方がいらっしゃって。会えないことに慣れないというパートがあるんですけど、正直、ここまでストレートにこういうことを言う歌詞ってなかったなと思っていて。実際に伝承ソングとして作るということになったとに、ここまでストレートに表現することはなかったなと思ったので。自分も、すごく素直に、本当に会えないというか、本当に失われてしまったものをすごく想像しながら滑っていました」

―「幾重」というタイトル。単語そのものとしてどんなイメージ。

「タイトルからというよりは、僕は北川（悠仁）さんと（原）摩利彦さんが作曲をした結果として、本当に何層にも重ねられた楽器たちと声とが、幾重にも重なっているところが、いろんな方々の人生を重ねているのと、いろんな方々の人生を表現しているんだな、というのを、すごく感じていて。僕の中での『幾重』の解釈なんですけど、１５年という月日が幾重にも重なっている、一人の人生の中で、１５年という月日が幾重にも重なって地層みたいになっているということと、１５年がって、いろんな方々の１５年が地層として重なっているというような２つの意味が自分の中ではあるなと思いながら解釈をしていて。僕はその両方を表現できる人間だなと思っているんですよ。というのも、やはり自分自身が仙台という地で被災をして、いろんな傷を抱えて生きてきたからこそ、重ねてきた１５年間を表現できると思ったし。実際にこうやってオリンピックを２連覇して、いろんな方々にお話を聞かせていただく機会とか、実際にお会いする機会をいただけたからこそできる、そのいろんな方々の１５年の幾重っていうのも知っているので。どちらもすごく大切にしながら表現したいなというのは、振り付けしていく時も、今日実際滑る時も思っていました」

―この楽曲に伝承が反映されている。アーティスト同士が全然違う軌道をたどってきて、重なったみたいな瞬間なのかなと。

「例えばの話なんですけど、哲学者と数学をやっている人間が割と同じ人間だったりするように、いろんなことを考えていくと、実は同じ結果にみんなたどり着くよっていうことが、この世の中にはいっぱいあるんだなって、最近思っているんですよね。すごく文学的なことを考えていても、最終的には数学の答えのようなところにたどり着いたり、宇宙の真理みたいなところに行ってしまったりもするし。それと同じで、震災のことに向き合う、寄り添うということを考えた時には、やはり同じ所にたどり着くんじゃないかなと思っているんですよ。僕にとってはやはり、フィギュアスケートというのが第一言語だと僕は思っているので。フィギュアスケートの表現の仕方という技法があるんですけど、ゆずさんや北川さんは作詞であったり作曲であったりとか、実際に楽曲を演奏するとか、弾き語りで届けるとか、そういった表現技法で寄り添うことを表現してくださっていると思っていて。心の奥底で思っていることが一緒だったら、心の奥底で同じことを思っていて、同じように大切に思っているのであれば、響き合うのは当然なのかなという感じはしています」