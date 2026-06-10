元フジテレビでフリーの内田恭子アナウンサーが、誕生日を迎えたことを報告した。

１０日までに自身のインスタグラムを更新し、「たくさんのお祝いやメッセージをありがとうございました！」とコメントし、５０歳の誕生日を迎えたことを報告。巨大なブーケを手に、「５０歳になった私は、想像していた大人とは程遠いですが、それが私なんだと思えるようになりました。そしてそんな私をそのままでいいよと受け入れてくれる 愛する人たちに感謝しかありません。本当にありがとう」と続け、「＃好きな花＃芍薬５０本＃内田恭子」と、ハッシュタグを付けた。

この投稿には「まさに奇跡の５０才！」「きゃぁ おめでとう てか、年齢にビックリ！」「大きくて素晴らしい花束 ウッチーの素敵な笑顔が、より一層美しく見えますね」「まだまだお若い」などの声が寄せられている。

内田アナはドイツ・デュッセルドルフで生まれ、小学校５年生から高校２年生までは米シカゴで生活した。１９９９年に慶大商学部卒業後、フジテレビに入社。「スーパーニュース」「笑っていいとも！」「すぽると！」「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」などを担当し、人気絶頂の０６年に吉本興業の社員と結婚。ほぼ同時期にフジを退社し“寿退社”などと反響を呼んだ。