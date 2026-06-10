ROIROM「スーパースターになる！」 本多大夢＆浜川路己が描く紅白とドームの夢
アイドルデュオ・ROIROMが10日、東京・豊川稲荷東京別院でメジャーデビューミニアルバム『CLASSIC WAVE』のヒット祈願を行った。本多大夢と浜川路己は、ご祈祷や絵馬奉納を通じて作品の成功を願い、囲み取材ではデビュー作への思いや将来の目標を語った。
【全身ショット】シックな衣装…！絵馬に抱負を書いたROIROM
ROIROMは、大型オーディション番組で注目を集めた本多と浜川によって2025年5月8日に結成。高い歌唱力を持つ本多と、繊細かつ大胆なパフォーマンスを見せる浜川の組み合わせが支持を集めている。
メジャーデビューミニアルバムの発売を迎えた心境について、本多は「まだ実感が湧いていない部分もある」としながらも、「自分たちで初めてミニアルバムを作って、ジャケット写真からいろいろこだわらせていただいた。それが皆さんのお手元に届いていると思うと、すごく感慨深い」と喜びを語った。
2人で活動することを決めた理由について、浜川は「大夢くんとは5年くらいの付き合いで、信頼している兄さんという存在だった」と説明。本多も「過去に海外で共同生活をしていたことも含めて、路己となら長い目で見て何年も一緒に活動できるという思いがあった」と明かした。
互いの魅力を問われると、本多は浜川について「顔面の強さ。画面が一気に華やかになる」と即答。一方の浜川は、本多の魅力を「色気」と表現し、「全人類を取り込む、そんな魅力だと思っている」と笑顔を見せた。
今後の目標を聞かれると、2人は声をそろえて「スーパースター！」と回答。さらに浜川は「いつか『NHK紅白歌合戦』に出てみたい」と語り、「ドームツアーやスタジアムのステージに立ちたい」と展望を明かした。本多も「ワールドツアーもやっていきたい」と大きな夢を掲げた。
最後に本多は「約1年かけて制作してきた作品。その思いが伝わったらうれしい」とコメント。浜川も「今回の楽曲はすべてcHaRm（ファンネーム）に向けて表現している。僕たちの思いがたくさん込められているので楽しんで聴いてほしい」とファンへメッセージを送った。
【全身ショット】シックな衣装…！絵馬に抱負を書いたROIROM
ROIROMは、大型オーディション番組で注目を集めた本多と浜川によって2025年5月8日に結成。高い歌唱力を持つ本多と、繊細かつ大胆なパフォーマンスを見せる浜川の組み合わせが支持を集めている。
2人で活動することを決めた理由について、浜川は「大夢くんとは5年くらいの付き合いで、信頼している兄さんという存在だった」と説明。本多も「過去に海外で共同生活をしていたことも含めて、路己となら長い目で見て何年も一緒に活動できるという思いがあった」と明かした。
互いの魅力を問われると、本多は浜川について「顔面の強さ。画面が一気に華やかになる」と即答。一方の浜川は、本多の魅力を「色気」と表現し、「全人類を取り込む、そんな魅力だと思っている」と笑顔を見せた。
今後の目標を聞かれると、2人は声をそろえて「スーパースター！」と回答。さらに浜川は「いつか『NHK紅白歌合戦』に出てみたい」と語り、「ドームツアーやスタジアムのステージに立ちたい」と展望を明かした。本多も「ワールドツアーもやっていきたい」と大きな夢を掲げた。
最後に本多は「約1年かけて制作してきた作品。その思いが伝わったらうれしい」とコメント。浜川も「今回の楽曲はすべてcHaRm（ファンネーム）に向けて表現している。僕たちの思いがたくさん込められているので楽しんで聴いてほしい」とファンへメッセージを送った。