サーフィン日本代表「波乗りジャパン」の大原洋人（29）、都筑有夢路（25＝日本交通）、池田美来（18）の3人が10日、神奈川県鎌倉市で行われた公式スポンサーを務めるミズノの新製品ランニングシューズ体感イベントに出席。湘南の海岸沿いを新製品のシューズを履いて走り、ランニングや競技への思いを語った。

この日発表されたのはランニングシューズの「WAVE RIDER 30」。1997年に発売された同シリーズの30作目で、「ゼロベースで設計を刷新し、スムーズな走行感をさらに進化」したシューズに仕上がったという。

いわゆる厚底シューズとなっており、ミッドソールの後足部の厚みは42・5ミリ（27センチの場合）。さらに同シリーズ初となるフルレングスのウエーブプレートが搭載されており、走行時の安定性とロッカー効果をサポートするという。約3キロのランニングを行った都筑も「とても走りやすいし、これだけ履き心地がいいと、普段使いにもいい。海外遠征では空港内をたくさん歩くことも多いので魅力的」と気に入った様子だった。

ランニングをトレーニングの一環として取り入れているという池田も、「普段は（走り終えた後に）疲労感があるのに、今日はない」と好感触。「ランニングはそんなに好きではない」という大原も、「そんな僕でも楽しく走れた」とうなずいた。

サーフィンが追加種目として初採用された21年東京五輪で銅メダルを獲得した都筑は、ランニングをトレーニングではなく、メンタルリフレッシュのために取り入れているという。「（アスリートは）気持ちが激しく動くので、そういう時は外を走るようにしている」といい、試合で結果が出ない時もランニングでリセット。長く日本女子の第一人者として活躍を続ける秘訣となっている。

あす11日には、愛知・名古屋アジア大会開幕100日前の節目を迎える。優勝すれば28年ロサンゼルス五輪代表に決まるとあり、アジア大会代表に決まっている都筑と池田の鼻息は荒い。東京五輪以来、2大会ぶりの出場を目指す都筑が「世界で一番速く決められるチャンス。日本人は凄いんだというところを見せたい。ベストを尽くし、優勝を目指す」と語れば、ライバルとなる池田も「最高のサイーフィンを見せたい」と静かに闘志を燃やした。