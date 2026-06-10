元プロレスラーの長州力（７４）が１０日、大井競馬場でダート３冠競争の２冠目「東京ダービー」の表彰式プレゼンターを務め、９Ｒ終了後にトークショーを行った。

スーツ姿で、現役時代の登場曲「パワー・ホール」で登場すると歓声が上がった。この日の１０Ｒは「〜長州力さん来場記念〜リキラリアット賞」が開催。長州は「驚いたのはアンドレ（アンドレ・ザ・ジャイアント）のデカさ。向き合ったら、目の前に黒い穴がありましてね。アンドレのおへそでした。目線が合ったことは一度もなかった」と現役時代を述懐。「リキラリアットはめちゃめちゃ簡単だからやった。そんなに器用じゃないのでね。サソリ固めは慣れてしまえばって感じだよ。たこ焼きをひっくり返すのと一緒」と昔話に花を咲かせた。

屋外でのトークショーで開催。ファンから“声がしっかりと聞き取れるか”と心配されていた長州は、過去に競馬実況に挑戦したことがあることに触れ、「とんでもない大失敗でしたね」と苦笑い。「滑舌も悪いし、馬の名前ってしゃべるのが難しいんですよね。てんやわんやでした」と馬名に苦労したことを明かした。司会から、同じく滑舌が悪いとうわさの元プロレスラー・天龍源一郎（７６）のことを意識しているのかと問われ、「言っていることはよく分かるんですよ。なかなか伝わらないだけ（笑）」と以心伝心であると語った。

東京ダービーの本命は羽田盃馬・フィンガー。「フィンガーです。強いらしいね。アタマにして流してみようかな。僕は１万円ぐらい買いました」とコメント。最後には場内から「長州コール」が沸き起こり、笑顔で手を振って退場した。