木曜日は九州から北海道にかけて広い範囲で日差しがあり、洗濯のチャンスになりそうです。沖縄は木曜日にかけて雨の激しく降る所がある見込みです。

【写真で見る】広範囲で洗濯のチャンス 朝・昼・夕方の天気は？

広範囲で洗濯のチャンス

水曜日も梅雨前線の影響で沖縄では雨雲が発達し、断続的に激しい雨の降っている所があります。沖縄では木曜日の未明にかけて雨の激しく降る所がある見込みです。九州から北海道にかけては広い範囲で日差しがありそうです。





東海から西でカラッとした暑さ

東京など、関東南部は雲が広がりやすいものの、日差しもあり、洗濯のチャンスとなるでしょう。ただ、上空の寒気の影響で北日本や、関東甲信、中国地方を中心に、所々でにわか雨や急な雷雨がありそうです。天気の急変にお気をつけください。

最高気温は東海から西の地域で28℃前後の所が多いでしょう。真夏日になる所もある見込みです。



カラッとした暑さの所が多いですが、こまめな水分補給など暑さ対策を行ってください。関東は水曜日より高く、25℃前後の所が多そうです。東北も25℃前後まで上がる所が多いでしょう。北海道は水曜日と同じか高い所が多そうです。

木曜日の予想最高気温

札幌 :21℃ 釧路:15℃

青森 :22℃ 盛岡:25℃

仙台 :23℃ 新潟:25℃

長野 :26℃ 金沢:26℃

名古屋:28℃ 東京:25℃

大阪 :29℃ 岡山:29℃

広島 :28℃ 松江:29℃

高知 :28℃ 福岡:29℃

鹿児島:30℃ 那覇:26℃

土曜日にかけて広く日差しあり

金曜日から土曜日も日差しの出る所が多くなりますが、金曜日は関東から北の地域で、土曜日は西日本も含めて、所々でにわか雨がある見込みです。



日曜日から月曜日は低気圧や前線の影響で広い範囲で雨が降り、雨の降り方が強まる所がある見込みです。