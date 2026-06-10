ちーちゃんは実は3回倒れ、やはりそれがたたったのか、今はほぼ寝たきりになりました。原因はおそらく突発性のてんかんだということです。てんかんについてはいろいろな要因があり、調べるためにはさまざまな検査やMRIが必要だったりするので、今はてんかん薬を出してもらいながら様子を見ている感じです。

もうほぼ立ってお散歩することはできなくなり、部屋の中を少し歩けていたことも少しずつできなくなりました。足は一気に細くなり、体重も軽くなったと思います。大好きだった食べ物も少しずつ食べられなくなり、シリンジでご飯やバニラアイスなどを食べています。調子がいい時はカステラもぽそぽそ食べられるので、できるだけ食べさせたいなと思います。

最近までは本当に少し歩けたり、もうちょっと食欲があったり、部屋の中をうろうろできていたことを考えると、本当にあっという間に老いて、できなくなることが増えるんだなと思いました。17歳になって病気をしても、なんだかんだ一緒に散歩できたり、歩いたり走ったりできたから、やはり老いを感じながらも、ちーちゃんはちーちゃんだなと思っていました。

しかしながら、倒れて寝たきりになる姿を見ると、本当にやっぱりみんな同じように老いていくし、本当にできなくなることばかりなんだなと実感しています。24時間介護が必要にはなるけれど、夜泣きをするわけでもなく、シリンジでもご飯をちゃんと飲み込んでくれるし、手が全然かからない方だと思っています。

息をしているのか、大丈夫なのか心配で目が離せず、ほぼ24時間一緒にいるような形です。この先も少し生きてくれるのかどうか正直わからないですが、でも今ここでできることを、また一気にできなくなるならば、この先のことを考えるよりは、今できていることに感謝し、ちーちゃんが少しお散歩できるなら一緒にカートでお散歩したり、美味しいものが食べられるなら少しでも食べられるような時間を大事にしていきたいと思います。

それでも毎日感じることは、悲しいとか寂しいと思うことはありながらも、皆さんに支えてもらっていることや、こうやって漫画になれたことや、たくさんの人に応援してもらえることは、本当にありがたいことでしかなくて、それを毎日実感して幸せを噛みしめています。

皆さんにもどうか読んでもらって、悲しいとか寂しいという気持ちよりも、「ちーちゃん幸せだね」「ちーちゃん楽しいね」「ちーちゃんを見れて楽しいよ」みたいな気持ちでいてくれると嬉しいですし、最後まで応援してくれると嬉しいと思います。

同時にシニア犬の介護をされている方で、同じように苦しんでいる方や大変な方もいっぱいいらっしゃると思いますが、頑張っている飼い主さんやワンちゃんに「頑張れ」とは言えません。ですが、どうか穏やかに今この時間を過ごして、1日1日を大事にしていきましょう。