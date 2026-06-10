愛犬が気に入って執拗にあるものを...

初めておじいちゃんの家に犬を連れて行ったところ、おじいちゃんの〇〇が気に入りすぎてしまったわんちゃんの様子が可愛すぎると話題になりました。この様子が投稿されると、「たまりません」「舐めまくりw」などのコメントが寄せられ、記事執筆時点で投稿は1.3万回再生を突破することとなりました。

【動画：おじいちゃんおばあちゃんの家に初めて来た犬→なぜか、執拗に『頭』を…笑いが止まらない『まさかの行動』】

初めてのおじいちゃんの家

話題となったのはTikTokアカウント「userriki0405」に投稿されたあるミニチュアダックスフンドの様子。

この日飼い主さんは、初めてわんちゃんを連れて祖父母の家に行ったのだそうです。するとわんちゃんは祖父母の家で、あるものをとても気に入ってしまったようです。飼い主さんもその様子を見て笑いが止まらなくなってしまったそうなのですが、そのあるものとは...。

おじいちゃんの頭をペロペロ...

わんちゃんが気に入ったというものは、おじいちゃんの「頭」！わんちゃんが寝転がったおじいちゃんの頭を見ると、その頭をペロペロと舐め始めたのだそう。おじいちゃんの短くてツンツンと生えている髪の毛の感触が良いのか、真剣な顔で隙間なく舐めたり、時には前歯でかじってみたりしていたと言います。

さすがにかじるのは...と思ったのか、飼い主さんがわんちゃんを制止しに入りましたが、あまりにも執拗に頭を舐め続けるわんちゃんに思わず笑ってしまったそうです。

気に入ると必死になってしまう犬なのかも？

おじいちゃんの頭を気に入ってずっと舐め続けていたわんちゃんですが、普段から気に入ったものがあるとそのことに必死になってしまうことがあるようです。

別の投稿では、チェストの下に入り込んでしまったおもちゃを一生懸命取ろうとしている光景が見られました。ギリギリ身体が入らない隙間ですが、なんとしてもおもちゃを取ろうと身体をねじ込もうとする姿がなんとも犬らしくて可愛く、ほっこりさせられる光景だったそうです。

おじいちゃんの頭を執拗に舐めたりかじったりするわんちゃんの様子には、「かじったら抜けちゃうよ」「平和を感じる」など、わんちゃんの可愛らしさとおじいちゃんの優しさに心が和んだ方々のコメントが寄せられていました。

TikTokアカウント「userriki0405」では、飼い主さんが愛犬のミニチュアダックスフンドの可愛すぎる日常の一部を投稿してくれています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「userriki0405」さま

執筆：すがわら

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。