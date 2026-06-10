涼をとるわんちゃんの様子が、たくさんの人に癒しを届けています。

わんちゃんが暑そうにしていることに気づいた飼い主さんは、涼ませてあげることに。そこでわんちゃんが見せた『まさかの光景』に、思わず笑顔になってしまう人が続出しました。

投稿は記事執筆時点で31万再生を超え、「はーーーかわいい♡」「お耳で羽ばたいてるみたい」と絶賛の声があがっています。

【動画：『犬が暑そう』と思ったので、扇風機の風を当ててあげた結果…あまりにも愛おしい光景】

べあちゃんが暑そうにしていることに気が付いた飼い主さん

TikTokアカウント『べあ』に投稿されたのは、チワワとプードルのミックス犬・べあちゃんの微笑ましい行動です。ある日、べあちゃんの飼い主さんは、べあちゃんがなんだか暑そうにしているのを見て、涼ませてあげようと思ったそう。

そこで飼い主さんが思いついたのは、べあちゃんを扇風機の前に連れて行ってあげること。きっと心地よい風を浴びれば、べあちゃんも涼しさを感じられることでしょう。

飼い主さんはべあちゃんのお腹を両手で支え、抱っこをしながら扇風機の前に連れて行ってあげました。次の瞬間、べあちゃんは予想外の光景を飼い主さんに見せてくれたのだとか。

空中で『犬かき』を始めたべあちゃん

前足を見てみると…

なんと、べあちゃんは飼い主さんに抱っこされて空中に浮いた状態で『犬かき』を始めたのだそう！

一生懸命に前足を動かし、風に向かって進もうとするべあちゃん。扇風機の風を浴びている姿には不釣り合いなその光景に、なんだか笑いがこみ上げてきます。

しかも、この時した犬かきがべあちゃんにとっての初めての犬かきだったのだとか！空中で風を感じていると、まるで水中にいるように感じたのでしょうか？

扇風機に当たって犬かきをするべあちゃんの光景には、「まるで泳いでいるみたい」「お耳も可愛い♡」「風があるから歩いてると思ってるのかな？」とたくさんの感想が寄せられることに。

個性豊かなべあちゃんの姿にキュン♡

そんなちょっと変わった光景を見せてくれたべあちゃんは、他の日にも思わずクスッと笑ってしまう、可愛い光景を見せてくれたとのこと。

エアコンのある寝室で一緒に寝ているというべあちゃん。その日も、おやすみ前にお気に入りのスペースでくつろいでいたそうです。飼い主さんがふとべあちゃんの方に視線を向けると…なんと、べあちゃんは足をクロスした独特な座り方をしていたそう！

足が絡まってしまったかのようなその光景に、飼い主さんも「座り方が独特（笑）」と思わず笑顔になってしまったといいます。

べあちゃんと過ごしていたら、何気ない日常も笑顔にあふれそうですね。

TikTokアカウント『べあ』では、べあちゃんの愛らしい仕草が、投稿を見た人に温かい気持ちを届けています。

べあちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「べあ」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。