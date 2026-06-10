13日、2026W杯グループC第1節ではブラジル代表VSモロッコ代表が行われる。10年ほど前なら、このカードはブラジルが勝って当たり前のものだったかもしれない。しかし、今では力関係が同等か、あるいは逆転したと言ってもいい。



モロッコは前回大会でベスト4に入り、近年はユース年代も躍動。先日の親善試合でレアル・ベティスFWアブデ・エザルズーリとマンチェスター・ユナイテッドDFノゼア・マズラウィが負傷するアクシデントには見舞われたが、それでもタレント力はワールドクラスと言っていい。





英『Daily Mirror』によると、前回大会のベスト4を目の前で見ていたアーメド・タラル記者はモロッコへの視線がこの4年で大きく変わったと語る。「決勝進出、優勝なんて言葉は以前なら夢物語だったが、今では期待するファンの方が多い。クリスタル・パレスでカンファレンスリーグ制覇を経験したシャディ・リアド、オリンピアコスに所属するギリシャリーグ屈指のFWアユーブ・エル・カービ。レアル・マドリードのブラヒム・ディアス、パリ・サンジェルマンでCLを連覇したアクラフ・ハキミ、サウジアラビアリーグでは最高のGKであるヤシン・ブヌなどがいる」「ブラジルと比較しても、戦力は拮抗していると思う。個人的に同じグループのスコットランドとハイチには勝てると思うし、ブラジル相手には引き分けか、あるいは勝てるかもしれない。今モロッコのファンは優勝か決勝進出以外は期待していないんだよ」今のモロッコならばブラジルに勝ってもサプライズではない。目指すは前回を超えるファイナル進出で、アフリカ勢で最も優勝に近い勢力と言えそうだ。