顧客からの暴言や理不尽な要求行為を意味するカスタマーハラスメント、いわゆる「カスハラ」をめぐり、石川県内ではおよそ7割もの企業が対策を行っていないことが県の調査で分かりました。

県は、2026年1月から2月にかけて県内1500社の事業者を対象に実態調査を行い、このうちおよそ4割にあたる602社から回答を得ました。

それによりますと、「過去3年間でカスハラの被害があった」と回答したのは、全体のおよそ2割に上りました。

医療や宿泊業、飲食サービス業など、特に消費者と接点が多い業種で被害が多くなっています。

具体的な内容は、大声での恫喝や暴言、店や施設側の落ち度に対する一方的なクレーム、当初の話からのすり替えなどがあがりました。

一方、カスハラへの対策を実施していない企業はおよそ7割に上り、「わからない」「把握していない」といった回答を含めると、およそ8割が対策を講じていないという実態が浮き彫りとなりました。

「正当なクレーム」との線引きが難しいカスハラ

カスハラをめぐっては、政府が10月からすべての企業に対策を義務付けるなど、ここ最近では社会問題として大きく注目されていますが、なぜ、企業は対策に「及び腰」となっているのか。

その背景にあるのは、「正当なクレーム」との線引きの難しさです。

金沢ひばり社労士事務所・朴遥子さん「カスタマーハラスメントとなってくると『迷惑行為』という部分が入ってくる。主張するカスタマー側が『ここは自分は嫌な思いをしたから慰謝料を払ってくれ』とか、本来の製品の価値よりも圧倒的に高い金額を請求してくるとか。境界線がはっきりしにくいから対策はなかなか進まないのかなと思っている」

県の調査でも、対策を講じない理由として「必要なスキル・ノウハウがない」という回答が全体の半数近くを占めています。

現場任せを避け、自治体をあげた対応の必要性を専門家は強調

専門家は、実際にカスハラに該当するケースが起こった場合、「現場任せ」になることが多いとした上で、企業がはじめの一歩を踏み出せるよう、自治体をあげた対応が必要だとしています。

金沢ひばり社労士事務所・朴遥子さん「それぞれの企業の善意に委ねると日頃の業務と比べて優先順位が下がってしまうと危惧しているので、サポートが必要だと思う」

県は今回の結果を受け、7月にも経済界や労働団体でつくる対策会議を設置し、具体的な対応について検討していくことにしています。